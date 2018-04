Met zangeres Lill-Babs (1938-2018) verliest de Zweedse roddelpers een melkkoe

De opgehaalde herinneringen zijn inwisselbaar. Iedereen hield van Lill-Babs en zij hield van iedereen. Ze was immers zo lekker gewoon gebleven, ja, was eigenlijk nog altijd het dorpsmeisje uit Järvsö.

Svenssons carrière begon op haar vijftiende, toen ze na een optreden in het dorp en in een radioprogramma door orkestleider Simon Brehm naar Stockholm werd gehaald. Hij werd haar manager en doopte haar kleine Babs om verwarring met zangeres Alice Babs te voorkomen.

Brehm, vertelde Svensson later in een documentaire, was als een vader. "Ik mocht niet uitgaan, dansen of met jongens omgaan. Nee, nee, nee. 'Als je met iemand naar de film gaat, moet je hem eerst aan mij voorstellen'. Hij was keihard." Toch beviel Lill-Babs na een jaar in de stad van dochter Monika. Behalve artiest was ze dus ook een alleenstaande moeder in het Zweden van de jaren vijftig.

De geboorte van Svenssons eerste dochter betekende haar debuut in de roddelpers. Voor de bladen was Lill-Babs heel haar leven een melkkoe. Dat ze drie dochters kreeg van drie verschillende mannen - met twee van hen trouwde ze, om later weer van ze te scheiden - dat was nog ongehoord. Toen ze in de jaren tachtig werd uitgenodigd voor het tv-programma 'Här är ditt liv' (Hier is jouw leven), stond ze oog in oog met twaalf exen, keurig op een rij. Misschien waren het juist de affaires, de aanbidders, de breed uitgemeten liefdesperikelen die haar tot mens maakten.

Nog in haar tienerjaren brak ze door bij het grote publiek met het nummer 'Min mammas boogie'. Snel volgden hits als 'Är du kär i mig annü, Klas-Göran?' (In het Nederlands gezongen door Ria Valk als 'Hou je echt nog van mij, Rocking Billy?'), 'Liva levet' (Leef het leven) en zoals het een volksartiest betaamt, een 'Jag kan inte lava utan dig' (Ik kan niet leven zonder jou).

Hoge hakken en lippenstift

Het hielp dat ze trouw bleef aan haar geboortedorp. Ze liet zien dat je trots mag zijn op je afkomst. Als ze niet op tournee was, stond ze vaak in Caffär, haar café cum affär (winkel) in Järvsö. Een van haar vrienden uit het dorp vertelde aan de krant Dagens Nyheter: "Ze liet geen kans voorbij gaan met bezoekers te praten, en ze had er geen probleem mee om af te wassen."

Begin jaren zestig was ze samen met een nieuwe band uit Liverpool te gast in het programma 'Drop-in'. De nog onbekende Beatles kregen elk een handtekening van haar.

Toch klopt het beeld dat ze altijd onder iedereen geliefd was niet helemaal. Zeker in de zeventiger jaren kon ze rekenen op hoon van de linkse media. Het was een tijd waarin nagenoeg elke kunstuiting gepolitiseerd was, dus dat een bekendheid als Svensson niet zong over seksisme stond gelijk aan verraad. 'Lill-Babs en de tabloidpers doen samen hun best om de bevrijding van vrouwen en mannen tegen te gaan', luidde een krantenkop uit Aftonbladet in 1978.

"Ik droeg hoge hakken en lippenstift, weet u", vertelde ze vorig jaar in een radio-interview. "In dat vreemde politieke tijdperk gold zoiets in het beste geval als desinteresse en in het slechtste geval was je een volksvijand. Zeker als je nummers schreef die 'April, april' heten, en die niet gingen over de constante misleiding van arbeiders door de bourgeoisie."

Het lijkt haar te zijn vergeven.

Barbro Svensson of Lill-Babs is geboren op 9 maart 1938 in Järvsö. Ze overleed op 3 april in Stockholm.

In Naschrift beschrijft Trouw het leven van onlangs overleden bekende of heel gewone mensen. Een tip voor Naschrift? Mail naar naschrift@trouw.nl Of per post naar Trouw/Naschrift, postbus 859, 1000 AW Amsterdam