Met Van Gogh naar het bos

Probeer het maar eens: een schilderij maken op een stormachtige dag in het open veld. Dat valt niet mee. Zelfs de wereldberoemde Vincent van Gogh had er moeite mee. Kijk maar naar de verwaaide rij bomen die hij in 1883 schilderde in Loosduinen. Met zijn vingers heeft hij geprobeerd zand en blaadjes weg te poetsen die in de natte verf waren gewaaid. Zijn vingerafdrukken staan nog in de verf, waarin korrels zand zijn achtergebleven. En wat heeft hij zitten zwoegen op die zwiepende boomtakken. Met verf alleen lukte het niet. Krassen in de verf moeten de kijker overtuigen hoe hard het waaide.

Voor het eerst sinds 1904 is dit onbekende werk van Van Gogh (van een privéverzamelaar) te zien voor het publiek. Het hangt op een tentoonstelling over bosgezichten in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het heeft iets aandoenlijks, zegt conservator Nienke Bakker, om te zien hoe Van Gogh heeft geploeterd. Hij wilde zo schilderen dat je bij wijze van spreken de wind door de bomen hoorde bulderen. Bakker: “Voor dit schilderij heeft hij bewust gewacht op een stormachtige dag.”

Een meesterwerk is het niet, maar het was dan ook één van zijn eerste pogingen om de beleving van de natuur zo intens mogelijk weer te geven. Zijn voorbeelden waren Franse landschapsschilders als Théodore Rousseau, Camille Corot en Jules Dupré. Ze behoorden tot de zogenaamde school van Barbizon, een dorp even ten zuiden van Parijs, waar ze schilderden in het bos van Fontainebleau. Tot de jaren dertig van de 19de eeuw werd er vooral in het atelier geschilderd, buiten werden er alleen schetsen gemaakt. Halverwege die eeuw trokken landschapsschilders steeds vaker naar buiten om in de vrije natuur te werken. Daar zoomden ze in op bomen, maar vooral klimop, de lage begroeiing onder de bomen en ook de bosgrond waren geliefde onderwerpen. Dit nieuwe genre in de schilderkunst, waarbij de kunstenaar zijn schildersezel midden in een donker bos neerzette, werd ‘sous-bois’ (kreupelhout) genoemd.

Knotberk, 1885 © RV

Bij een schilderij van een zonnig bospad lijkt het of het zonlicht tussen de boomtoppen door naar beneden valt

Van Gogh heeft meerdere van deze bosgezichten geschilderd. Ze hangen op zaal in het Van Gogh Museum, toch zijn ze veel minder bekend dan zijn beroemde landschappen. Nienke Bakker kwam op het idee om ze allemaal bij elkaar te hangen. “Je gaat er heel anders naar kijken, als je ze samen presenteert.” De conservator combineerde dertien schilderijen van Van Gogh met 24 bosgezichten van schilders die hem hebben geïnspireerd. De wanden van de tentoonstellingszaal zijn in allerlei tinten groen geschilderd. In combinatie met de speciale belichting moet deze zomertentoonstelling de sfeer oproepen van een boswandeling. Bij een schilderij van een zonnig bospad lijkt het of het zonlicht tussen de boomtoppen door naar beneden valt. Een paar meter verderop, bij een schilderij van kreupelhout, waan je je in een schemerig bos.

Van Gogh vond de bosgezichten van zijn Franse idolen zo mooi, dat hij er ook prenten van verzamelde in een plakboek. Eén van zijn favorieten was ‘De Kromme boom bij het Carrefour de l’Epine’ (1852) van Rousseau. Daarover schreef hij: ‘Wat doet het goed om een mooie Rousseau te zien waarin gesjouwd is om trouw en eerlijk te zijn’. Net als Rousseau wilde hij bomen als mensen portretteren. Zijn ‘Knotberk’ (1885) is een kneusje vergeleken bij de magistrale boom van Rousseau. Maar je ziet er wel aan af dat hij heeft geprobeerd om een ‘karakter’ te maken van die ielige, misvormde berk.

Na zijn vertrek naar Frankrijk kreeg hij het bosgezicht steeds beter onder de knie. In 1887 maakte hij er een reeks in Asnières bij Parijs. Na zijn opname, twee jaar later, in de inrichting in Saint-Rémy, werd de verwilderde tuin zijn inspiratiebron. Hij schilderde er één van zijn meesterwerken: ‘Kreupelhout’, waarop de klimop niet alleen de bomen overwoekert maar ook de kijker lijkt in te kapselen.

Boomwortels, 1890 © RV

Zijn laatste sous-bois maakte hij daar ook. Het is een haast abstract schilderij van een grillige kluwen blauwe boomwortels tegen een gele achtergrond. Bakker: “Op sommige plekken is het doek niet beschilderd. We gaan er vanuit dat het nog niet af is en dat dit – en dus niet zijn Korenveld met kraaien – ook het allerlaatste schilderij is waaraan hij heeft gewerkt, voordat hij een eind aan zijn leven maakte.” Ook de brief van Andries Bonger, de zwager van zijn broer Theo, duidt daarop. Hij schreef: ‘Den morgen voor zijn dood heeft hij nog een sous-bois geschilderd, vol zon en leven’.

De tentoonstelling ‘Van Gogh, Rousseau, Corot: In het bos' is t/m 10 september te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam.

