Met Theron wordt Atomic Blonde lang zo leuk niet

Charlize Theron heeft pech, want er was deze zomer al een voortreffelijke vrouwelijke actieheld. Wonder Woman (gespeeld door Gal Gadot) ging voor goud, en behaalde met haar magische lasso de glansrijke overwinning. Met Therons spijkerharde MI6-agent Lorraine Broughton, werkzaam voor de Britse geheime dienst, wordt het lang zo leuk niet.

In de veelzeggende introductie verzorgt ze haar gehavende lichaam door in een bad met ijs te stappen, een tafereel dat we meermaals te zien krijgen. Zonder een spier te vertrekken slaat ze een glas wodka achterover, en als haar stiletto's al niet dodelijk genoeg zijn, dan is het wel die koele 'met mij valt niet te sollen'-blik.

In de graphic novel 'The Coldest City' van Anthony Johnston gaat het hard om hard. In de humorloze verfilming ervan, die door Theron zelf werd ontwikkeld, idem dito. De koudste stad is Berlijn vlak voor de val van de Muur. Het is een broeinest van geheim agenten, van Russische en Oost-Duitse kleerkasten die het gemunt hebben op Amerikaanse, Engelse en Franse snoodaards, en vice versa. Op klaarlichte dag vinden liquidaties plaats, en in een ingewikkelde mix van James Bond en John le Carré wordt gevochten om een microfilm.

Onder de Berlijners zelf groeit ondertussen het verzet tegen de Muur. Het beeld dat de filmmakers willen oproepen is dat van een kolkende stad waarin de MI6-agente als zwijgzame krijger rondwaart, onaangedaan door het aangekoekte bloed in de blonde lokken. Toch voel je de energie van Berlijn anno 1989 nauwelijks. Logisch, het merendeel van de actiethriller werd op locatie in Boedapest opgenomen. Berlijn werd alleen aangedaan voor wat highlights zoals Alexanderplatz en Fernsehturm. Ook de actie beperkt zich tot een of twee hoogtepunten. Pièce de résistance is het fragment waarin Theron in één vloeiende beweging (zo lijkt het althans) een arsenaal Russische en Oost-Duitse kerels tegen de grond werkt. Het is zo hard en vuig, dat het bijna lachwekkend is.

