Met nieuwerwetse 'wees geen'-zinnen kun je zomaar worden geschandpaald

Normaliter zou je immers 'ben' verwachten, maar varianten als 'ben geen klager' en 'ben geen dief van je eigen portemonnee' zijn geen Standaardnederlands.

'Wees geen' wordt meestal gevolgd door een zelfstandig naamwoord (klager, plurk) of door een woordgroep (dief van je eigen portemonnee). In dat laatste geval wordt 'geen' soms vervangen door 'niet een' (wees niet een dief van je eigen portemonnee). Niet iedereen is echter gecharmeerd van die vervanging van 'geen' door 'niet een'.

Op de sociale media wordt 'wees geen' soms gevolgd door een naam, meestal een voornaam. Dat gaat zo. Iemand deelt een nieuwsbericht met een begeleidende tekst van het type: 'Dit is Kees. Kees is een leugenaar. Wees geen Kees.' Vaak is 'Kees' een bekende figuur met een onderscheidende naam: Kajsa, Halbe e.d.