Met hoeveel letters schrijf je dat?

Hij doet het niet zo goed in schrift, want eigenlijk moet je dan het woordje 'dat' cursiveren of tussen aanhalingstekens zetten, en dan is de grap er wel zo'n beetje af. Maar ook in het mondelinge taalgebruik zijn deze grappen vaak problematisch. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb als slachtoffer van de grap altijd het gevoel gehad dat er iets niet klopte. En dat zit hem in de uitspraak.

Je kunt die vraag eigenlijk niet goed uitspreken om de grap correct te krijgen. Als je 'dat' als een normaal voornaamwoord uitspreekt, dan is er geen bijzonder intonatie-effect: je toonhoogte stijgt enigszins om de vraag aan te geven, maar er is een geleidelijke overgang van 'je' in 'dat'. Als je 'dat' echter in zelfnoemfunctie uitspreekt is er net een beetje meer klemtoon, en stijgt je toonhoogte ietsjes extra op 'dat.' En dat hoor je.

Om de grap goed te kunnen vertellen moet je die zelfnoemintonatie dus een beetje verdoezelen, en dat kan bijna niet. Daarom heb je als slachtoffer altijd het gevoel dat er iets mis is.

In sommige varianten is het allemaal nog veel erger, zoals in het bekende 'Hoe heet keizer Karels hond?' waarbij je zelfs de hele vraagintonatie moet wegmoffelen om het gewenste effect te krijgen (de hond heet Hoe).

