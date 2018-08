Met het zesde deel van Mission: Impossible heeft Tom Cruise dé zomerhit te pakken

Het is de zesde film in een reeks en de 56-jarige Hollywoodster heeft opnieuw een grote hit te pakken. Met stuntwerk zonder trucs.

Tom Cruise is fit, fitter, fitst. De 56-jarige Hollywoodacteur bungelt aan rotswanden, hangt aan helikopters, springt over de daken van Londen en scheurt op een motor door het centrum van Parijs. Het bijzondere is dat filmsterren van zijn kaliber normaal gesproken worden vervangen door stuntmannen, maar Cruise niet. In de zesde loot van de 'Mission: Impossible'-reeks, waarvan hij al ruim twintig jaar de kar trekt, doet hij al het stuntwerk zelf. Het geeft de actiefilm, die sowieso uitstekend in elkaar zit, extra allure.

In een van de meest opzienbarende achtervolgingen, opgenomen in een rotslandschap in Nieuw-Zeeland, bestuurt hij zelf een helikopter. En dat is nog niets eens het echte pronkstuk. Op een hoogte van 7500 meter springt Cruise uit een Boeing C-17, een vrachtvliegtuig van het leger, om tijdens zijn duizelingwekkende val ook nog een bewusteloos rondzwevende collega te redden.

De scène is zonder trucs opgenomen - de cameraman is eerst uit het vliegtuig gevallen, met een camera op zijn hoofd gemonteerd - daarna sprong Cruise. Adembenemend. In een tijdperk waarin Amerikaanse spektakelfilms zich volzuigen met digitale bombast, gaat regisseur Christopher McQuarry voor het ambacht, voor de echte ervaring, en dat voel je.

Vraag is nu of deze zesde film ook de laatste in de reeks is. Het zou mooi zijn. Alles in het verhaal wijst erop, en Cruise zou er met een knal uit gaan.

Het moet gezegd dat 'Mission: Impossible - Fallout' een van de beste films in de reeks is, en als zodanig niet onder doet voor een klassieke Bond-film. In een van de spraakmakendste scènes springt Cruise in Londen over de daken, een actie waarbij hij zijn enkel brak. Je moet goed opletten, maar het bewuste moment zit in de film.

Er zijn trouwe gezellen (Ving Rhames en Simon Pegg), collega's met geheime agenda's (Henry Cavill), sterke vrouwen (Angela Bassett als CIA-baas) en spannende vrouwen (Vanessa Kirby met in haar kousenband een mes). Er is verraad, wraak en intrige, maar waar het echt om gaat zijn de locaties en acties en niet te vergeten de verrukkelijke Mission: Impossible-tune van de Argentijnse componist Lalo Schifrin. Het is de tune die ook al de tv-serie uit de jaren zestig en zeventig sierde en die nog steeds de pan uit swingt.

Tom Cruise is dé ster van het actiegenre

Tom Cruise, die met ‘Mission: Impossible - Fallout’ een geweldige nieuwe stunt aflevert, is duidelijk op zijn gemak in het actiegenre. Dat was hij in het begin van zijn Hollywoodcarrière al, toen hij halverwege de jaren tachtig in ‘Top Gun’ een bronstige gevechtspiloot speelde, een rol die hij volgend jaar in een vervolg zal hervatten.

Cruise, zoals we hem kennen, verscheen rond die tijd op het wereldtoneel: een knappe vent met brede lach en een intense blik die niet aan zichzelf leek te twijfelen. Zo was ook zijn entree in de filmwereld, vastberaden. Op zijn achttiende nam hij acteerlessen. Op zijn negentiende had hij zijn eerste rolletje in een Hollywoodfilm.



Maar bijna was het anders gelopen.

Thomas Cruise Mapother III werd in 1962 in Syracuse (New York) geboren als zoon van een lerares en een electrotechnicus. Hij was een gelovige jongen die priester wilde worden en op zijn veertiende naar een Katholiek Seminarie ging. Het verhaal gaat dat hij het verpestte door te vaak de regels te overtreden - iets met roken en drinken.



Cruise werd geen priester, maar een van de best betaalde acteurs ooit die op voorstel van zijn eerste echtgenote Mimi Rogers afstand deed van het katholieke geloof en zich op 28-jarige leeftijd aansloot bij de omstreden Church of Scientology. Als prominent lid keurde hij in een interview psychotherapie en antidepressiva af. Mensen dachten dat hij kierewiet was geworden, zeker toen hij in dezelfde periode, 2005, springend op de bank bij Oprah zijn liefde voor Katie Holmes bekend maakte. Zo cool als Cruise in zijn films was, zo maniakaal oogde hij in het openbaar.

Inmiddels is het rustiger geworden en traint hij zich een ongeluk om op 56-jarige leeftijd de titel van spectaculairste actiester te behouden. Ook dat is een soort religie. Want vóór zijn complete overgave aan het actiegenre waren zijn optredens duidelijk gevarieerder. Er was natuurlijk ‘Rain Man’, en samen met toenmalig echtgenote Nicole Kidman speelde hij ook in ‘Eyes Wide Shut’ van Stanley Kubrick. Opeens was Cruise een verwarde man op een nachtelijke, seksuele ontdekkingstocht door New York. Even fantastisch was hij als zwart gelederde seksgoeroe in ‘Magnolia’ van Paul Thomas Anderson. Een rol waarin juist de freak alle ruimte kreeg, en Cruise op bizarre wijze met zichzelf leek samen te vallen.

