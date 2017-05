Met het overlijden van Chris Cornell zwijgt weer een stem van de grungegeneratie

Weer zwijgt een stem van de grungegeneratie, en wat voor een stem. Net als Kurt Cobain (Nirvana), Eddie Vedder (Pearl Jam) en Layne Staley (Alice in Chains) had de Amerikaanse Soungarden-zanger Chris Cornell dat vettige stemgeluid, krachtig aangezet vanuit het uiterste puntje achterin zijn keel. Het soort stem dat kenmerkend is geworden voor het tijdperk van flanellen overhemden, gescheurde spijkerbroeken en afgetrapte gympen.

Eddie Vedder is nu de laatst overgeblevene van deze grote vier van de grunge, allemaal uit Seattle, die het rockgeluid van de eerste helft van de jaren negentig bepaalden. Chris Cornell overleed woensdagavond op 52-jarige leeftijd. Zijn dood kwam volledig onverwacht, meldt zijn management. Naar de doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan.

Soundgarden

De in Seattle geboren Cornell richtte in 1984 Soundgarden op, die in het kielzog van Nirvana zou doorbreken als één van de populairste bands uit de jaren negentig. Het grootste succes kwam in 1994, met album ‘Superunknown’ en daarop de onsterfelijke hit ‘Black Hole Sun’. De bijbehorende surrealistische videoclip was veel te zien in de hoogtijdagen van MTV. Soundgarden speelde drie jaar geleden nog in TivoliVredenburg om het twintigjarig jubileum van ‘Superunknown’ te vieren.

In 1998 viel Soundgarden na vijf albums en twee grammy’s uiteen. Met leden van Rage Against the Machine begon Cornell hierna een nieuwe band, Audioslave, waarmee hij ook geen onverdienstelijke successen haalde. Cornell bracht ondertussen vijf soloplaten uit, en tekende voor de soundtrack van James Bond-film Casino Royale. In 2010 kwam Soundgarden weer bijelkaar, om in 2012 nog een nieuw album uit te brengen.

Het grootste verschil met vroeger, zei hij eens, was het gebrek aan alcohol: zijn verslavingen uit de jaren negentig waren definitief overwonnen. In 2003 liet Cornell zich opnemen in een afkickkliniek om van zijn alcoholverslaving af te komen, waar hij in latere interviews veelvuldig over vertelde.

Cornell overleed woensdagavond in Detroit, enkele uren na daar een concert te hebben gegeven. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.