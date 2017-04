Aan de toeristen is niet te zien of ze langs de Zonnebloemen van Van Gogh schuifelen of langs de restanten van de gaskamers. De slippers, zonnebrillen en t-shirts die in Sergei Loznitsa's documentaire 'Austerlitz' aan de camera voorbijtrekken, de foto's en filmpjes die gemaakt worden en het schijnbaar onverschillige geslenter, suggereren dat mensen in vernietigingskampen niet anders rondkijken dan in een willekeurig museum. Hup, even met het hele gezin een selfie voor de poort van Dachau. Het zit er echt in.

Vanaf 4 mei is in verschillende filmtheaters door het hele land Loznitsa's commentaarloze, observerende documentaire te zien waarvoor hij op zomerse dagen camera's liet draaien in vernietigingskampen Dachau en Sachsenhausen. Gewoon camera neerzetten, draaien en kijken. Soms vangen we flarden op van gesprekken tussen bezoekers of horen we fragmenten uit de verhalen van gidsen die groepen via vaste routes door de kampen leiden en het onvoorstelbare verleden terugbrengen tot overzichtelijke feiten. Tot hun stemmen weer buiten het bereik van de camera zijn en opgaan in alle andere geluiden.

De titel 'Austerlitz' leende Loznitsa van het laatste boek van de Duitse schrijver W.G. Sebald, een roman over tijd, geheugen en de menselijke ervaring. Dat die drie zich lastig tot elkaar verhouden, is het thema dat steeds weer terugkomt in Loznitsa's films.

Want wat gebeurt hier eigenlijk? Wat zien we? Als je cynisch bent, kun je dit zien als het consumentisme van massavernietiging. De herdenkingsindustrie op volle toeren, waarin uitstapjes naar Dachau en Sachsenhausen voor de historisch bewuste consument bij een trip naar München en Berlijn horen. Of de foto's en filmpjes ooit opnieuw worden bekeken, al dan niet in familieverband, valt te betwijfelen. Hoe is dit anders dan ramptoerisme?

Herinneren op deze schaal is massaal en krijgt daardoor onvermijdelijk iets dubbelzinnigs

Herdenken en herinneren Toch is het Loznitsa niet te doen om het vingerwijzen naar ogenschijnlijk naïeve toeristen. De vraag die daaronder ligt en die vanzelf naar boven komt bij het kijken naar 'Austerlitz', is hoe we dan moeten herdenken en herinneren. Hoe we überhaupt moeten herdenken en herinneren. We kunnen niet zonder de jaarlijkse herdenkingen op 4 en 5 mei en toch hebben die herdenkingen een afstompend effect. Wat eerst als een felle aanklacht klinkt, wordt na verloop van tijd onvermijdelijk monotoon. Dat huidige generaties zien wat de nazi's hebben gedaan is onvoorstelbaar belangrijk. Dat zeggen, klinkt al overbodig. Maar het gevolg is wel dit massatoerisme met teenslippers en selfies voor de poort van Dachau. De echte vraag is: wat nemen mensen mee van deze plekken? Ze zien de straten en de gebouwen, ze horen en lezen de toelichtingen in tientallen talen. Maar hebben ze daardoor toegang tot het verleden, tot het geheugen van deze plekken? En belangrijker: begrijpen ze hoe dit kon gebeuren? 'Austerlitz' geeft geen antwoord want de film pretendeert niet in de hoofden van mensen te kunnen kijken. Herinneren op deze schaal is massaal en krijgt daardoor onvermijdelijk iets dubbelzinnigs, laat Loznitsa zien. Maar een bezoek aan de kampen, met of zonder slippers, is in ieder geval een begin.

