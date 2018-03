Met het haarlokje van haar zoontje Norman is de Mata Hari-tentoonstelling eindelijk compleet

De tentoonstelling over het leven van Margaretha Geertruida Zelle drijft op veel van die bewaard gebleven spullen, legt conservator Hans Groeneweg uit. Waar het museum gepoogd heeft het levensverhaal van de beroemde danseres en spionne zo compleet mogelijk te vertellen, vielen toch nog bepaalde gaten. Die zijn nu opgevuld.

Voordat Margaretha Geertruida Zelle furore maakte als exotische danseres Mata Hari, woonde ze met haar man in Nederlands-Indië. Samen had het echtpaar twee kinderen: Norman en Non. Maar in 1899 overleed het 2-jarige jongetje plotseling. "Een tragedie die we al kenden maar waar we nu ook nog aanvullend materiaal van hebben. McLeod knipte na het overlijden een haarlokje af en voegde er een klein briefje bij. De paar zinnetjes die hij daarop genoteerd heeft zijn op een bepaalde manier zo intiem, dat het een extra persoonlijke lading aan de tentoonstelling geeft", vertelt Groeneweg.