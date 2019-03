Met het ereburgerschap voor Toon Tellegen is de cirkel rond

Pas deed de kans zich voor Tellegen te ontmoeten. De burgemeester van Brielle nodigde uit aanwezig te zijn bij de huldiging van de 77-jarige literair schrijver in het plaatselijke theater. Tellegen, geboren en getogen Briellenaar, zou ereburger van het stadje worden. Maar eerst kreeg het publiek een mooie voorstelling te zien: ‘Herinneringen aan mijn broer’, gebaseerd op Tellegens recente uitgave ‘De seringenboom’. Een toepasselijke keus, want het boek handelt over de vroege jeugd van Toon en zijn broer Ben in de Geuzenstad. In feite een ode aan broederliefde.

Tellegen hield met hart en ziel van zijn zes jaar oudere broer, die alles kon en durfde. ’s Middags las ik ‘De seringenboom’ en weer was ik getroffen door Tellegens milde en geestige verteltrant. Zoals in het hoofdstuk over Bens al dan niet fictieve eetlust. ‘Als hij zat te eten drukten kinderen uit de buurt soms hun neus tegen het raam en telden het aantal boterhammen dat hij at: drieëntwintig, vierentwintig... Soms werd ik halverwege de maaltijd naar bakker Van Veen in de Voorstraat gestuurd om nieuwe broden te kopen (...). Iedereen bewonderde mijn broer, maar ik het meest van iedereen.’

Tellegen laat ons door de ogen van een kind kijken naar zijn broer in het Brielle van de jaren veertig en vijftig. En zo was het ook in de toneelvoorstelling. Drie jonge beroepsacteurs, Thomas, Sacha en Jos, speelden Toon en namen ons mee naar die dag dat de burgemeester zou worden gehuldigd en Ben het feestje ‘opluisterde’ met een rookbom. “De burgemeester kwam een dag later op bezoek en sprak langdurig met mijn vader. Hij vroeg hem mijn broer in het gareel te houden. Maar mijn vader had nog nooit iets of iemand in het gareel gehouden: mijn moeder niet, mij niet en mijn broer al helemaal niet.’

Adolf H. Hitler

Vervolgens gunde het toneelgezelschap ons een blik in het 187 pagina’s (!) tellende opstel van Ben over een reis naar de maan, alwaar de schrijver Adolf H. Hitler aantrof. ‘Mijn broer had het altijd over Adolf H. Hitler. Ik weet niet waarom. Volgens mij had Hitler geen tweede voornaam.’ Of we mochten mee op een nachtelijke kanotocht over de Maas, een in de soep gelopen sinterklaasfeest of een laatste broederlijk potje voetbal, vlak voor Bens vertrek uit Brielle op achttienjarige leeftijd.

Een ontroerend slot van een epos met eeuwigheidswaarde. Iedereen met een beetje leuke broers zal zich erin herkennen: jeugdavonturen zijn immers min of meer universeel.

Na afloop sprak ik de enigszins schuchtere schrijver, die schuin achter mij zat. Hij toonde zich diep geroerd. “Wat een prachtige voorstelling! Ja, ik mis mijn broer. Hij is drie jaar geleden gestorven, en ik denk nog veel aan hem.” Onder zijn arm hield hij de oorkonde geklemd, behorende bij het ereburgerschap dat burgemeester Gregor Rensen hem zojuist had verleend. “Mijn vader”, zei Tellegen, “kreeg het ereburgerschap in 1954 toen hij als huisarts uit Brielle vertrok”. En zo was de cirkel na vijfenzestig jaar weer rond.

