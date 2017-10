Met een Slomo, Rots of Haka raken kinderen hun stress wel kwijt

In kinderboeken kunnen de spoken en monsters welig tieren, maar eigenlijk zijn ze een verbeelding van de donkere kant van het echte leven. En die kennen kinderen soms al te goed. Ze slapen spookachtig slecht, voelen zich ijzingwekkend verdrietig om hun situatie thuis. Of: hebben het huiveringwekkend druk met hockey, tennis, muziek en hun 'verplichtingen' op sociale media.

Hij wijst erop dat ze stress en emoties in hun lichaam kunnen voelen, en dat het lichaam de plek is waar die stress ook weer kan vervliegen. Past helemaal in de mode van mindfulness en yoga. 'Uit onderzoek blijkt dat kinderen door te mediteren meer zelfvertrouwen krijgen, dat hun concentratievermogen en creativiteit erop vooruit gaan, hun lichamelijke gezondheid verbetert en de kans op stress en angst afneemt', schrijft de NTR. Ik zie er wel wat in. Als ze die Slomo, Rots of Haka (maori-achtig ritueel met de tong uit) elke dag doen, raken ze hun gespannen geest wel kwijt.

Je wilt bijna zelf in de Rots-houding gaan liggen om het slaaphormoon te voelen opkomen. Want hoe hormonen als melatonine, adrenaline en cortisol werken, leert hij jonge piekeraars ook. Elke aflevering begint met een vraag aan de kinderen: wat voel je in je lichaam als je niet tegen je verlies kunt? Wat gebeurt er als je geen keuze kunt maken? Wat doe je als je niet kunt slapen? "Dan neem ik meestal een pilletje", zegt een jong meisje. "Echt?!", flapt Akwasi eruit.

De opzet is als een aerobics-les voor huisvrouwen. Een relaxte Akwasi doet met een groep kinderen oefeningen om te mediteren en ontspannen. Ze ademen diep in en uit, en bewegen in slowmotion bijvoorbeeld (de Slomo). Hij staat vooraan en kijkt in de camera. "En, lukt het?", vraagt hij de kijkers aanstekelijk.

Potentie of problemen

Misschien had Akwasi de jongens en meisjes van 'Dream School' (weer NTR) ook kunnen helpen vroeger. Gisteren was de terugblik van het programma waarin bokskampioen Lucia Rijker en schooldirecteur Eric van 't Zelfde een aantal drop-outs vorig jaar een laatste kans gunden. Ze lagen te gapen in de inspirerende lessen. Maar 'lamzak' Prince had op zijn tiende wel staan koken, schoonmaken en luiers verschonen - een heel gezin leunde op zijn smalle schouders. Anderen waren als kind zwaar gepest, mishandeld of verwaarloosd. "Het gaat erom wat je met je pijn doet", was de belangrijkste les geweest van een diep invoelende Lucia Rijker.

Na een jaar blijkt hun aanpak van 'potentie zien in plaats van problemen' goed gelukt. "Ik heb de wil teruggevonden om te doen wat ik leuk vind", zegt eentje. Prince zit in traumatherapie. Anderen doen weer een opleiding of ontwikkelen een eigen bedrijf. Ook de getatoeëerde, androgyne Sarah heeft haar focus gevonden. Haar vrouwenboxershorts gaan er komen, dat weet ik zeker.