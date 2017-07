Met een nieuwe artistiek leider beleeft het Internationaal Kamermuziek Festival een swingende start

In de Grote Zaal van TivoliVredenburg verwelkomde ze haar publiek op de eerste festivalaflevering onder haar hoede. Het rijtje musici dat dezer dagen in Utrecht neerstrijkt om een trits concerten te verzorgen, is afkomstig uit het adresboekje van Krijgh. Onder hen nieuwe gezichten en een aantal oude bekenden. Ook Janine Jansen maakte tijdens de openingsavond haar opwachting, een nadrukkelijke wens van Krijgh.

De twee bundelden hun krachten in Korngold, meteen de klapper van de avond - want wanneer hoor je nu zijn Suite voor strijkers en piano, met de linkerhand bespeeld, live? Achter de vleugel schoof Magda Amara aan voor dit onalledaagse idioom. Naast Krijgh en Jansen de violist Boris Brovtsyn. Het viertal toverde met buitenaards klinkende trillers, duistere passages op de toetsen en intens gestreken melodische lijnen. Maar vooral hun passie liet het klinkend resultaat uitgroeien tot een waar pleidooi voor deze suite. In Brahms' Eerste pianokwartet - Krijgh bracht hier andere musici samen - werd gekozen voor een eigenzinnige, lichte toonvorming.

In combinatie met de opmerkelijk fikse tempi leverde dat een andere Brahmservaring op dan anders. Niet alleen met Korngold drukte Krijgh een duidelijk stempel op de eerste avond. Ze inviteerde een bevriende componiste om een stuk te schrijven - de planning is om ieder jaar een opdrachtcompositie uit te voeren. De Oostenrijkse Johanna Doderer (1969) schreef 'Like the sun II', waarin strijkers en saxofoons om en om zaten, de vleugel achter hen. Een hoofdrol was weggelegd voor de festivalleidster; zij was de zon, maar de klank van haar cello smolt fraai samen met de blazers van het Signum Saxophone Quartet, die voor een warm timbre en een flinke dot energie zorgden. Doderer componeerde een ritmisch werk met de nodige swing, precies wat een openingsconcert nodig heeft.

Klassiek

Internationaal Kamermuziek

Korngold, Brahms, Doderer

Festival Utrecht

★★★★☆

Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht t/m 2 juli. Info: www.kamermuziekfestival.nl

