Met ‘Die tote Stadt’ zet de Reisopera alle sluizen majestueus open

Opera, zoals je wilt dat opera altijd zou zijn: meeslepend, ontroerend, spannend, opwindend, bloedmooi. Met een geweldig geslaagde enscenering van Erich Korngolds ‘Die tote Stadt’ riep de Nederlandse Reisopera alle zintuigen wakker, zorgde er voor dat het hart sneller ging kloppen en soms even een slag oversloeg. En uiteindelijk zette dit amalgaam van schoonheid en emotie vakkundig de traanklieren in werking. Kort gezegd: deze uitvoering kwam op een ongelofelijke manier aan en binnen.

Aan alles viel af te zien en af te horen dat er in Korngolds meesterlijke werk uit 1920 geïnvesteerd was, dat er tijd voor was genomen om het best mogelijke resultaat te krijgen. Vooral de zoektocht naar de ideale tenor voor de rol van Paul heeft in de persoon van Daniel Frank een spectaculaire uitkomst opgeleverd. Frank, voorheen een rocker, heeft precies dat hoge en doordringende geluid voor deze rol. Bovendien heeft hij het uithoudingsvermogen om de zware partij tot een goed en nog steeds soepel klinkend einde te zingen. Dat alleen is al een klein wonder.