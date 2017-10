Met deze zes boeken kun je aankomen bij je kinderen

Vanaf 3 jaar Lees verder na de advertentie David Barrow - Heb jij misschien Olifant gezien?

Gottmer, vert. J.H. Gever Komisch prentenboek over een jochie dat verstoppertje speelt met een olifant. Hoewel je het beest als lezer meteen ziet zitten, zoekt de jongen zich een ongeluk. Of doet hij maar alsof? Of is de olifant helemaal denkbeeldig? De illustraties hebben een ruige textuur, maar ogen door het warme kleurgebruik toch gemoedelijk. © rv

Vanaf 7 jaar Joke van Leeuwen - Toen ik

Querido Originele bundel met komische en soms licht filosofische verhalen over de fantasievolle Deef. Tekeningen, handschrift en drukletter wisselen elkaar af. Alles is voor Deef aanleiding voor een heerlijke Van Leeuwen-hersenkronkel: "Op een dag wist ik niet wat ik wou. Het enige wat ik wist dat ik wou was weten wat ik wou." © rv

Vanaf 9 jaar Annet Schaap - Lampje

Querido De gedoodverfde winnaar van de Gouden Griffel van volgend jaar. Dit sprookjesachtige debuut in de traditie van Paul Biegel gaat over de dochter van een vuurtorenwachter, die uit huis wordt geplaatst. Ze komt in het Zwarte Huis terecht, waar een monster zou wonen. Adembenemend. © rv

Vanaf 11 jaar Lucy Strange - Het geheim van het Nachtegaalbos

Gottmer, vert. Aleid van Eekelen-Benders Ontroerend, klassiek aandoend debuut over verdriet, rouwverwerking en depressie. Henrietta verhuist in 1919, na de dood van haar broer, naar een oud huis aan de Engelse kust. Daar valt het gezin verder uiteen: vader vertrekt voor werk, moeder belandt in een depressie en de dokter neemt het babyzusje in huis. De eenzame Henrietta heeft houvast aan haar fantasie en de geheimzinnige vrouw die in het Nachtegaalbos achter het huis woont. © rv

Vanaf 12 jaar Annet Huizing - De zweetvoetenman

Lemniscaat Schitterend uitgevoerd standaardwerk voor jonge en oudere mensen over de rechtspraak in Nederland. Mag je liegen tegen de rechter? Wanneer mag je iemand een knal verkopen? En: waarom mocht zeilmeisje Laura niet uitvaren? Boordevol actuele, smakelijk opgeschreven voorbeelden. Dit boek zou in elke groep 8 of brugklas moeten staan. © rv