Met ‘De zwanen en de anderen’ verlaten Greco en Scholten het bal met een knal

Een klok boven het podium staat stil op twaalf uur. Het moment dat Assepoester weer verandert in een dienstmeid en het hofbal moet verlaten. Het is een van de dubbelzinnige verwijzingen van het Nederlandse choreografenduo Emio Greco en Pieter C. Scholten in hun laatste dansvoorstelling ‘De Zwanen en de Anderen’ voor Ballet National de Marseille. Bij het tweede balletgezelschap van Frankrijk vertrekken zij als artistiek leiders. Ze verlaten het bal met een knal.

De overvolle voorstelling barst van de ambitie: het is zowel een ode aan het ballet als een ingebouwd commentaar op het keurslijf ervan, en gaandeweg maakt het duo een statement over het eigen kunstenaarschap. Dit doen ze aan de hand van het erfgoed van Marius Petipa, die tweehonderd jaar geleden in Marseille werd geboren en de stamvader is van balletten als Assepoester, Don Quichot en Het Zwanenmeer.

De finale onderstreept de haat-lief­de­ver­hou­ding die het duo heeft met klassiek ballet

De toon wordt gezet door de zestien dansers die met keukenstoelen een barricade opwerpen en het Italiaanse strijdlied ‘Bella Ciao’ klinkt. Via bekende fragmenten uit Petipa-balletten, semi-integraal en soms niet al te best uitgevoerd, leggen Greco/Scholten hun eigen bewegingstaal langs de meetlat. De 32 fouettés (razendsnelle pirouettes) van de prima ballerina in Het Zwanenmeer, traditioneel hét huzarenstukje van het ballet, krijgt een tegenhanger van een ultralange danser die op z’n tenen over het podium wervelt.