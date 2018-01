Met de kennis van nu terugkijken naar toen. De toekomst kan niet zonder.

Dit staat tegenover de Hollandsche Schouwburg, de plaats waar de nazi’s de Nederlandse Joden verzamelden voor transport naar de vernietigingskampen. De treurige locatie is ook de plek waar zeshonderd Joodse kinderen aan de terreur konden ontsnappen. Zoals Lies Caransa-de Hond, die nu als bejaarde dame kan navertellen hoe ze als peuter door een verzetsman in een juten zak over zijn schouder werd weggedragen van die plek des onheils.

Lees verder na de advertentie

Dit soort beelden blijft erin hakken, ook voor iemand die er niet bij was. Hoe moet het zijn als je wel getuige was, of actor? “Ik zie de beelden nog iedere dag”, getuigde Johan van Hulst, die precies afgelopen zondag 107 jaar oud werd. Hij was directeur van de kweekschool tegenover de Schouwburg en vertelde aan de NOS hoe het lukte om groepjes kinderen aan de aandacht van de Duitsers te onttrekken. Maar dat het afschuwelijk was te moeten kiezen welk kind wel en welk kind niet een kans kreeg.

Ik moest direct denken aan ‘Un village français’, een sterke Franse oorlogsserie die helaas bij ons nog nooit is uitgezonden, ook niet via de Nederlandse Netflix. Wie eraan verslingerd raakt - er zijn 72 afleveringen - vraagt zich steeds af: en hoe zou ik hebben gekozen? De inmiddels afgeronde serie - tegen betaling te streamen via France 3 - volgt het dagelijkse bestaan in een fictief plaatsje op de grens van het bezette en het vrije Frankrijk. Zes jaar lang, een oorlogsmaand per uitzending.