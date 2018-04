Met de camper langs Puccini's opera's

Een kleine, witte camper hobbelt over de landweggetjes van Italië. 's Ochtends steken slaperige hoofden uit het raam, aan het eind van de middag gaat de fles rode wijn open en 's nachts is er opera. In 'Roadtrip La Bohème', een serie van negen filmpjes op YouTube, heerst een luchtige vakantiestemming. Dat leek Gijs (regisseur) en Leonard (cellist) Besseling de ideale sfeer om opera aan de man te brengen.

In de filmpjes van tien minuten gaat het in hoog tempo van busje naar ope­ra­voor­stel­ling, van cappuccino en spaghetti naar de historie

Opera: de een is er idolaat van, de ander begrijpt niets van dat gedoe en gebral. De broers Besseling behoren tot de eerste groep. Als kinderen gingen ze met hun ouders naar Italië waar ze opera's in de buitenlucht bijwoonden. Daar zagen ze dat opera bij het gewone leven hoorde en geen elitaire kunstvorm was. In Nederland daarentegen is opera iets voor een kleine groep ingewijden. Jongeren hebben er zelden iets mee.

Niet te academisch Gijs: "Mijn broer en ik houden van jongs af aan van de componist Giacomo Puccini (1858-1924). Ik heb een keer na een druk jaar in mijn eentje met een camper door Italië gereden. Toen ontstond langzaam het idee om op een luchtige manier, niet te academisch, iets over Puccini te maken." De Italiaanse componist Giacomo Puccini © - De camper bleef het uitgangspunt. In het busje zette hij Leonard en de in Italië woonachtige journaliste Nina Schuttert. In de serie rijden zij als bohémiens langs de woonplaatsen van Puccini en vertellen over zijn leven en zijn muziek. Van geboorteplaats Lucca gaat het naar Milaan, Torre de Lago, Rome en Viareggio. Puccini is een goede keuze, want zijn leven was zelf een soort opera. Aan het begin van zijn carrière kende hij grote armoede. Toen hij eenmaal succes kreeg met de opera's 'Manon Lescaut' en 'La Bohème' leidde hij een leven vol snelle auto's, luxe villa's en vrouwen, vrouwen, vrouwen. Verwacht in Roadtrip la Bohème geen doorwrochte analyses van Puccini's werk. In de filmpjes van tien minuten gaat het in hoog tempo van busje naar operavoorstelling, van cappuccino en spaghetti naar de historie. Italianen zingen stukjes aria, Leonard speelt met ernstig gezicht de rol van Puccini. Ook de kleindochter van Puccini vertelt voor de camera over haar herinneringen. De belangrijkste opdracht die de makers zich hebben gegeven is het vermaken van de kijkers en hen liefde voor de muziek bijbrengen. Leonard: "Opera gaat over echte emoties." Nina: "Opera is het leven, geen kunstvorm." Dit komt voort uit vriendschap. Het was te ingewikkeld om het financieel rond te krijgen Leonard Besseling Muziek speelt uiteraard een grote rol. We maken korte stukjes opera mee vanuit het publiek, in een paviljoen aan het water speelt een strijkkwartet en zingt tenor Adriano Graziani. Naarmate de serie vordert worden de stukjes muziek langer, tot Graziani de hele aria's 'Nessun Dorma' uit 'Turandot' en 'E lucevan le stelle' uit 'Tosca' zingt. Tekst gaat verder onder de afbeelding Tenor Adriano Graziani zingt aria's uit 'Turandot' en 'Tosca'. © -

Experiment Het eerste filmpje van Roadtrip La Bohème werd vorige week online (hierboven te zien) gezet. Elke woensdag komt er een bij, tot ze alle negen te zien zijn. Leonard: "De keuze voor YouTube is een experiment. De televisie neemt in belang af, mensen kijken meer online. We willen bekijken wat dit oplevert aan kijkers." Geld levert het in elk geval niet op. Door middel van crowdfunding kon de reis naar Italië worden gemaakt, maar iedereen - voor en achter de camera - werkte voor niets. Grotendeels zijn het musici die verbonden zijn aan muziekgezelschap Club Classique. Leonard: "Dit komt voort uit vriendschap. Het was te ingewikkeld om het financieel rond te krijgen. Dan doen we het maar zo. Het zou leuk zijn als het aanslaat en we een volgend project wel betaald kunnen krijgen." Ze gaan ook met de films concerten geven. Op de tournee, die trekt langs informele plekken als festivals Down the rabbit hole en Hongere Wolf en de Dag van de Romantische muziek in Rotterdam, tonen ze stukjes film en spelen ze Puccini. Had Leonard niet liever een serieuze cd met Puccini's strijkkwartet Crisantemi opgenomen? "Nee, er zijn er al zoveel die dat doen. Bovendien hou ik van verhalen vertellen."