Met concertorganisator Mojo viert ook de jongerencultuur haar vijftigste verjaardag

Het festival was een groot succes, ondanks 47 mensen met snijwonden (36 man, 11 vrouw), 51 met buikklachten (30 man) en 203 festivalgangers met hoofdpijn (124 mannen). Het publiek van het Holland Pop Festival in 1970 had dus niet alleen maar plezier. ‘Kralingen’, zoals het bekendstaat, wordt gezien als het Nederlandse Woodstock, met optredens van onder anderen Pink Floyd, The Byrds en Jefferson Airplane.

Berry Visser, op dat moment 23 jaar oud, organiseerde het festival naar dat Amerikaanse voorbeeld, samen met Georges Knap, Toos v.d. Sterre en Piet van Daal. Hierna begon Visser samen met kompaan Leon Ramaker het impresariaat Mojo, een bedrijf dat zou uitgroeien tot Nederlands grootste concert- en festivalorganisator. De twee hebben inmiddels wat afstand genomen, maar lopen wel met enige trots door Museum Prinsenhof Delft, waar komende maanden een tentoonstelling te zien is, gewijd aan vijftig jaar Mojo.

Magisch

Niet dat ze zelf hebben gevraagd om zo’n tentoonstelling, ze waren er zelfs een beetje huiverig voor. Ze houden niet van persoonsverheerlijking. Waar het wel om gaat? Ramakers: “Je bent om half zeven ’s ochtends in een leeg stadion. Om twee uur ’s nachts is het weer leeg. En in de tussentijd is er een wonder gebeurd, iets wat mensen hun leven lang onthouden. Dat is nog altijd magisch.”

Berry Visser was initiator van Mojo. “Mijn vader was zeeman, hij draaide lp’s van Cole Porter, Rachmaninov en The Everly Brothers. Ik kreeg een piano, speelde de deuntjes na en dat vond ik leuk. Ik wilde iets cultureels doen. Hier in Delft begon ik een cabaretgroep en het Mojo Theater. De naam kwam van een nummer van Muddy Waters, ‘Got My Mojo Workin’.”

Het waren de gouden tijden van het ­cabaret, Gerard Cox en Martine Bijl traden bij Visser op. Hij organiseerde ook dansavonden, liet vrienden zaterdagavond plaatjes draaien. Zijn Polly Magoo was de eerste discotheek van Delft. En daar hoorde hij zelf voor het eerst Pink Floyd en The Doors. Toen hij die laatste band in Paradiso zag optreden – zonder zanger Jim Morrison, want die was voor het concert afgevoerd na inname van te veel geestverruimende middelen – dacht hij: zoiets wil ik organiseren: zo’n publiek, zo’n sfeer. Hij ­regelde met naïef optimisme bands. Jethro Tull en The Soft Machine waren de eersten, in 1969 in het Concertgebouw.