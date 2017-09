Met andere ogen kijken naar de schoonheid van het alledaagse

De schrijver Willem Frederik Hermans moest er niet aan denken dat zijn typemachine zou haperen. Daarom kocht hij uit voorzorg elk exemplaar dat hij tegenkwam. Bij zijn dood in 1995 liet hij 161 tikmachines na, waaronder een knalrode die hij voor 50 Belgische francs - 'dus 2 gulden en zeventig cent' - had gekocht van een verkoper die dacht dat het ding kapot was . "Maar ze was alleen vergrendeld", meldde hij opgetogen over dit koopje.

Bizar om typemachines te verzamelen? Ach, er zijn ook mensen die gebruikte scheermesjes sparen, verloren fietsbellen, deksels van plastic koffiebekers, vliegenmeppers, handboeien, mattenkloppers, wieldoppen of dakpannen. Of die zelfs een loods nodig hebben voor hun collectie bouwonderdelen van zesduizend ramen en tientallen trappen en traponderdelen.

Ernst van der Hoeven arrangeerde deze 'Grande Parade' van alledaagse voorwerpen samen met Kirsten Algera. Zelf is hij ook zo'n 'gebruikte-spullencollectioneur', bekent hij. Als hij een mattenklopper ziet liggen op straat bij het grofvuil, voelt hij 'medelijden' en moét hij hem meenemen. Het is niet alleen dat hij begaan is met de klopper die na zoveel matten wordt afgedankt. Hij vindt het ook zo'n mooi gevlochten ding. "Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar. Maar als je goed kijkt, zien ze er toch allemaal anders uit."

Meer dan achtduizend voorwerpen van zeventig verzamelaars liggen er uitgestald in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, op de tentoonstelling Finders Keepers. Wat ze gemeen hebben is dat het doodgewone gebruiksartikelen zijn. Maar je kijkt er met heel andere ogen naar, omdat ze zijn gerangschikt als zeldzame fossielen en exotische schelpenverzamelingen in een natuurhistorisch museum.

Van der Hoeven: "Design is meer dan het voortdurend bedenken en maken van nieuwe producten. Het vinden, ordenen en bewaren van gebruikte spullen vinden we zeker zo interessant. De aandacht van de ontwerpwereld is vooral gericht op de nieuwste trends en musea gaan vaak voorbij aan alledaagse spullen. Wij willen laten zien hoeveel schoonheid en kwaliteit er schuil gaan in gewone gebruiksartikelen."

Van der Hoeven en Algera maakten de tentoonstelling op verzoek van Het Nieuwe Instituut. Dat vroeg het duo om iets te doen met de verzamelingen in het archief. Het instituut beheert een van de belangrijkste architectuurcollecties van de wereld met tal van ontwerpen en maquettes. Maar Van der Hoeven en Algera gaven er een totaal andere draai aan. Dat viel ook wel een beetje te verwachten, gelet op hun achtergrond. Samen vormen ze de redactie van het designtijdschrift MacGuffin. Daarin worden geen dure designartikelen van beroemde ontwerpers besproken, maar gaat het over praktische, alledaagse spullen. Het blad belicht steeds één voorwerp, bijvoorbeeld het bed of de gootsteen, en vertelt de verhalen achter dit object en de speciale band die mensen daarmee hebben.

Meer verzamelingen zijn illustratief voor veranderingen in de samenleving. Neem bijvoorbeeld de 150 deksels van to-go-koffiebekers van de Amerikaanse architecte Louise Harpman. Aan de veranderingen in de vormgeving zie je af hoe mobiliteit en gemak een steeds dominantere rol zijn gaan spelen in de Amerikaanse samenleving. Ook op heel andere wijze kunnen verzamelingen iets vertellen over de geschiedenis van een land, de cultuur of het landschap. De gebutste IJslandse kentekenplaten die kunstenaar Smari Robertsson overal langs de wegen vindt, maken duidelijk hoe ruig en onbegaanbaar het land is.

Via hun netwerk en research spoorden ze overal in de wereld bijzondere verzamelingen op. Er zitten collecties bij van kunstenaars en ontwerpers als Herman de Vries (Javaanse rijstsikkels) en Seth Siegelaub (geborduurde Afghaanse en Pakistaanse mutsen), die vooral kijken naar de esthetiek van gebruiksvoorwerpen. Een andere categorie betreft verzamelingen die beroepshalve zijn ontstaan. Zo begon Adri Bimmel, die verantwoordelijk was voor de mobiele telefoons op zijn werk bij een hogeschool, afgedankte exemplaren te bewaren. Inmiddels heeft hij er zo'n zeshonderd, die in een duizelingwekkende uitstalling worden gepresenteerd. Al die mobieltjes bij elkaar illustreren ook de snelle ontwikkeling die het apparaat heeft doorgemaakt: van enorme bakbeesten tot handzame gadgets.

De titel van hun magazine verwijst naar de 'macguffins' die Alfred Hitchcock in zijn films gebruikte: onbetekenende dingen die het verhaal in gang zetten. Ook op deze tentoonstelling draait het om het verhaal van de verzamelaars en hun relatie tot 'de wereld van de alledaagse dingen'.

Verzameldrift duidde op neurose

Al dwalend langs al die verzamelingen, van houten lepels, kleermakersscharen en vintage spijkerbroeken tot metalen kleerhangers, rijst onvermijdelijk de vraag waarom mensen zo obsessief verzamelen? Van der Hoeven: "In de negentiende eeuw dachten veel pyschotherapeuten dat verzameldrift een afwijking was en duidde op een neurose." Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, beschreef het als een voortvloeisel van anale jeugdtrauma's. Hij legde een verband tussen verzamelen en zindelijkheid. Het trauma van het verlies van fecaliën zou door de verzamelaar worden gecompenseerd met het vinden en bewaren van 'eigendommen'. Misschien kon hij het weten, want zelf was Freud ook een verwoede verzamelaar. Op de tentoonstelling hangt een foto waarop we hem in zijn werkkamer zien, die volgestouwd is met beeldjes van Griekse, Romeinse en Egyptische goden, Assyrische vruchtbaarheidsbeeldjes, kommen, vazen en andere exotische snuisterijen.

Het intrigeert me dat die zakdoek ook een heel leven heeft gehad, met vreugde en verdriet

Dit beeld van de verzamelaar is blijven hangen. In films en literatuur figureert de verzamelaar ook nogal eens als een persoon met een afwijking of zonderling gedrag. Het gaat natuurlijk veel te ver om elke verzameling therapeutisch te verklaren. Al vraag je je bij een aantal uitstallingen op deze tentoonstelling wel af wat de verzamelaar bezielde. Ging schrijver W. F. Hermans zo obsessief typemachines verzamelen om zo zijn angsten te bezweren voor een haperende toets of spatiebalk? En kreeg hij anders ook geen letter op papier? En wat te denken van kunstenaar Amie Dicke, die het niet kan laten om verloren fietsbellen te 'redden'. Fietsend door het drukke verkeer in Amsterdam peutert ze elke dag wel een overreden exemplaar uit het asfalt. Zelf beschouwt ze die plat gereden fietsbellen als 'monumenten voor de terloopsheid', net als de zeepjes die ze gevraagd en ongevraagd meeneemt als ze ergens haar handen wast.