Messcherpe thriller met actuele ondertoon

Het jaar is nog maar amper begonnen, maar met 'You Were Never Really Here' dient zich meteen het eerste meesterwerk aan. De zinderende helletocht van een Amerikaanse oorlogsveteraan in hartje New York is het werk van de Schotse regisseuse Lynne Ramsay. Je begrijpt wel waarom ze voor de bewerking van het gelijknamige boek van Jonathan Ames de prijs voor het beste scenario kreeg in Cannes, al had het best de hoofdprijs mogen zijn.

Ramsay heeft alle overbodige ballast overboord gegooid, alle ruis weggedrukt, waardoor er opperste concentratie is voor de hoofdpersoon. Joaquin Phoenix, in Cannes uitgeroepen tot beste acteur, komt verstopt achter een wild woekerende baard en uitgerust met een hamer tevoorschijn. Een man van weinig woorden met littekens op zijn lichaam en krassen op zijn ziel.

De perverse wereld die Ramsay onthult bestaat uit mannen die hun macht misbruiken om seksueel aan hun gerief te komen, en hun invloed en rijkdom inzetten om ermee weg te komen.

Joe klaart klussen voor een privédetective. Hij is een huurmoordenaar, 'a hired gun', die kalm en precies te werk gaat. Een mysterieuze figuur die in een afgebladderd huis voor zijn oude moeder zorgt, en in een verrassend geestige scène Hitchcocks 'Psycho' in herinnering roept. Slechts mondjesmaat onthult Ramsay iets van zijn verleden. Herinneringen aan een gewelddadige vader en een huiveringwekkende oorlog flitsen voorbij. Het is genoeg om de spoken in zijn hoofd te duiden.

De overgave waarmee hij aan een nieuwe missie begint, herinnert aan Scorsese's 'Taxi Driver', aan Robert De Niro's even eenzame, langzaam doordraaiende oorlogsveteraan die zich als taxichauffeur in nachtelijk New York geroepen voelde de wereld te zuiveren van het gespuis. Zo gaat Joe op de hypnotiserende, pompende beat van Jonny Greenwood - wát een geweldige, muzikale verrijking - op pad om de minderjarige dochter van een bekende politicus uit een bordeel op Manhattan te redden. Maar er blijkt corruptie op hoog niveau in het spel.

Wat zich ontrolt is een messcherpe thriller met een actuele ondertoon. De perverse wereld die Ramsay onthult bestaat uit mannen die hun macht misbruiken om seksueel aan hun gerief te komen, en hun invloed en rijkdom inzetten om ermee weg te komen. Tijdens een rondgang in de villa waar Nina, het meisje, gevangen wordt gehouden, doemen sculpturen en schilderijen op die een eeuwenoude obsessie met het vrouwelijk naakt verraden, met het vlees van jonge vrouwen die uitnodigend gebaren. De beelden die we creëren zijn niet onschuldig, wil Ramsay maar zeggen, niet in de kunst, niet in de film.

You Were Never Really Here is al de 21ste-eeuwse Taxi Driver genoemd maar de film gaat verder. In een fabelachtige, feministisch geïnspireerde omkering van rollen is er geen traditionele mannelijke redder en ook geen traditioneel vrouwelijk slachtoffer. Ramsay zet de boel op losse schroeven. Ze geeft Nina haar kracht terug, en misschien steekt ze Joe wel aan, de verloren ziel die opgroeide in een wereld van mannelijk geweld. De vader die het gezin terroriseerde. De Irakoorlog waar hij als soldaat naar toe werd gestuurd en getraumatiseerd uitkwam. 'Made in America' staat er op de hamer die hij als wapen gebruikt.

