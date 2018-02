Menno Wigman (1966-2018) wás poëzie, al kon hij er ook aangenaam over somberen

‘Je hart heeft moeten hoesten. Even, heel even viel de stroom uit in je bast.’ Donderdag is in zijn woonplaats Amsterdam de dichter Menno Wigman overleden. Onverwacht, al stond hij enkele jaren terug ook aan de rand van de dood, toen zijn hartkwaal hem op de intensive care deed belanden. Hij schreef er indringend over in ‘Slordig met geluk’: ‘Twee weken in mijn eigen graf gekeken, zo diep dat ik het haast begeven had.’

Het zal de laatste bundel blijven van de dichter die in 1997 zo veelbelovend met ‘’s Zomers stinken alle steden’ de Nederlandse poëzie binnenkwam. Meteen was duidelijk dat hier een dichter sprak die gevormd was door de poëzie uit de Romantiek en het fin de siècle. Baudelaire, Gérard de Nerval, Rainer Maria Rilke – dichters die hij ook vertaalde.

Wigman schreef sterk ritmische, zeer muzikale en vormvaste poëzie, die indruiste tegen de poëziemodes van toen. Zijn gedichten over liefde, vergankelijkheid, met een hang naar de zelfkant, naar vuil, lelijkheid, decadentie, waren doordenkt van melancholie, klonken modern en klassiek tegelijk.

Hij leefde door en voor de poëzie, het was in elke regel voelbaar. Wigman wás poëzie, al kon hij er ook aangenaam over somberen: ‘ik verbeeld me niets// wanneer ik met dit hoopje drukwerk vierenzestig/ lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel.’ Zo opende hij zijn tweede bundel ‘Zwart als kaviaar’, die hem de Jan Campertprijs opleverde.