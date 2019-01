Menno Bentveld heeft gelijk: we hebben een (belachelijk) innige relatie met plastic

We kennen de plastic soep en de microplastics in honing, oesters en wijn. Sinds chemieconcern Dow Chemicals in het Texaanse stadje Freeport het materiaal zeventig jaar geleden uitvond, heeft de mens er zo ontstellend veel en argeloos gebruik van gemaakt dat de aarde er mee overspoeld is. “Wij ademen nu plastic, in onze urine zit plastic”, illustreerde Bentveld bij ‘Jinek’ woensdag. Hij maakte eerder met Van Luyn ‘De Muur’ (ook BNNVara), maar in deze vierdelige serie onderzoeken ze het materiaal dat door alle afscheidingen heen sijpelt.

De invalshoek is origineel: waarom zijn we zo verstrengeld met dat spul? Want als plastic alleen maar problematisch materiaal was, gebruikten we het niet zo intensief. Bentveld: “Het is ook fantastisch. Het is licht, goedkoop, doet alles wat we willen en kan bijna alles vervangen wat we gebruiken.” Inderdaad, het houdt alles vers en steriel en is als verpakkingsmateriaal veel lichter per kilo inhoud dan glas of metaal, wat weer scheelt in het vervoer, vertelt een onderzoeker bij chemiefabriek Dow.

‘Trash is cash’, knauwt de cowboy-achtige indiaan

Rentmeesterschap In de eerste aflevering toog Bentveld dus naar Freeport, waar de industriepijpen van Dow in de ogen van de burgemeester pure schoonheid zijn. Plastic is de grote banenmotor, ziet hij. Hij dankt God dat die de mens het plastic schonk. Tja... apart. Bentveld spreekt ook anti-plastic-Amerikanen die met dezelfde Bijbel in de hand pleiten voor beter rentmeesterschap van de aarde. De fantastische levensmiddelenverpakkingen bij Dow © Maaike Bos En hij spreekt de indiaan Rand Blair die als grootondernemer een fabriek wil bouwen in Freeport waar hij afvalplastic weer omzet in olie. “Trash is cash”, knauwt de cowboy-achtige indiaan. Dat olie ook geen geschenk aan het milieu is, brengt Bentveld geheel niet ter sprake. Maar deze plasticverhalen zijn wel exemplarisch: plastic blijkt een vat vol belangen. In de volgende afleveringen reist hij onder meer langs Japanse shinto-priesters die een ziel vermoeden in de materie, en Afrikaanse plasticsmokkelaars die waarde zien omdat Kenia de zakjes streng verboden heeft.