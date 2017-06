Een traantje of wat wegpinken om Yannick Nézet-Séguin hebben we al gedaan, namelijk toen het nieuws bekend werd dat de Canadese dirigent na het komende seizoen het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal verlaten als chef-dirigent. Yannick is ook chef van het Orchestre Métropolitain en het Philadelphia Orchestra. Met ingang van 2020/2021 zwaait hij de scepter aan de Metropolitan Opera in New York, hoewel, zijn functie gaat gedeeltelijk na deze zomer al in. Hij is, met een mooie term, Music Director Designate. Goed, hij mag dan over niet al te lange tijd uit het nabije gezichtsveld verdwenen zijn, dirigenten keren terug als gast en hun opnames vormen ook een belangrijke inspiratiebron, zoals blijkt uit Yannicks recente registratie op Deutsche Grammophon. Met het Chamber Orchestra of Europe dook hij in alle vijf de symfonieën van Mendelssohn, live vastgelegd in februari 2016 tijdens een Mendelssohnfestival in de Philharmonie de Paris. Het is een beproefde combinatie: met het Chamber Orchestra of Europe bracht Yannick ook de Schumannsymfonieën uit, en hij werkt met het orkest aan opera's van Mozart. Mendelssohn past Yannick als een handschoen. De hoofdkenmerken van Mendelssohns muziek - brille, lichtheid, enorm vakmanschap, blijheid, energie - vormen een blauwdruk van Yannicks dirigeerstijl. Precies deze vijf eigenschappen liggen ten grondslag aan zijn succesvolle opmars aan het dirigentenfront.

Trots koper, warmbloedige strijkers en kraakheldere solistische lichtpuntjes

Yannick Nézet-Séguin: groot psychologisch inzicht in zijn musici. © RV

Met een zesde eraan toegevoegd: een groot psychologisch inzicht in de musici met wie hij werkt. Een verdere overeenkomst valt te ontwaren tussen Mendelssohn, de jonge romanticus, en de jonge eenentwintigste-eeuwer Yannick: Mendelssohn wordt gezien als een supertalent dat net niet de absolute top heeft bereikt. Wel op componeertechnisch vlak, maar niet inhoudelijk. In zijn werk klinkt vooral zijn makkelijke, positieve karakter door, anders dan Beethovens fanatisme, Brahms' Noord-Duitse warmte of Wagners geniale monomanie.

Terwijl Yannick voor al deze meesters het perfecte klankbord vormt, worden zijn interpretaties soms gekenmerkt door een overdaad aan gemak, aan brille. Het grote verschil is dat Yannick nog tijd van leven heeft om de diepte in te gaan, om te gronden. Mendelssohns symfonieën zijn beslist niet te versmaden onder Yannicks baton, en in het flexibele Chamber Orchestra of Europe vindt de dirigent wederom een ideale partner. Het klankbeeld is ontspannen en intens tegelijk. Trots koper, warmbloedige strijkers en kraakheldere solistische lichtpuntjes in het orkest, alles binnen een ritmisch aanstekelijk frame. Het zet de oren op steeltjes.

