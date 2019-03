Memorabele tv-avonden over MH17 en Michael Jackson

Ik kan de kijkcijfers niet opzoeken, want op moment van schrijven moet de ‘Leaving Neverland’-avond op NPO3 nog beginnen. Maar eén ding weet ik zeker. De twee vinylplaten van Michael Jackson in onze boekenkast klinken nooit meer onschuldig. Zijn tekst ‘You know I’m bad, I’m bad, come on, you know’ heeft nu wel een bijklank.

Ondertussen eb ik nog na van de ‘Break Free’-aflevering van donderdag. Het nieuwe, vierde seizoen van de BNNVara-documentaireserie gaat nu over de levensverhalen van vijf MH17-slachtoffers, en dat blijkt nog zwaarder dan normaal.

Het programma van regisseur Geertjan Lassche legt altijd al een druk op de borst, omdat nabestaanden geëmotioneerd de reis overdoen die hun kind/ broer / zus / vriend(in) met de dood moest bekopen. Lassche wil ‘het leven vieren en niet het drama reconstrueren’, zegt hij steeds. En inderdaad, door de tranen heen voel je altijd dankbaarheid. Dat zo’n moeder en zus bovenop een berg met warmte aan hun dochter /zus kunnen denken, en de schoonheid zien waarvan zij genoten zal hebben.

Nu is de context extra bitter. De reizigers in Break Free verongelukten altijd in het harnas, tijdens het (risicovolle) avontuur dat ze opzochten - een schrale troost. Bij de mensen in de vlucht van Malaysia Airlines moest dat nog beginnen. En zij werden daar bruut uitgerukt door kwaadwillende medemensen. “Je treedt in voetsporen die er eigenlijk nog niet waren”, zegt een broer van de 22-jarige Tallander Niewold.

MH17 Hij is de eerste van vijf slachtoffers die in Break Free een gezicht krijgen; daarna volgen Sascha Meijer (24), Paul Goes (33), Darryl Gunawan (19) en Laurens van der Graaff (30). Op 17 juli 2014 werd hun vlucht neergehaald boven Oekraïne en vonden alle 298 inzittenden onder wie 193 Nederlanders de dood. Zij worden voorgoed gedefinieerd door de ramp, maar wie waren ze, en wat waren hun dromen en ambities? Dat is een mooi uitgangspunt, vijf jaar later. “Goeie reis lieverd, tot gauw” had de moeder van Tallander gezegd voor hij naar Bali zou vliegen om broer Julian te bezoeken. ‘Tally’ was de meest levenslustige van alle zes broers en zussen uit het Gelderse gezin. Altijd snel en hard gaan, altijd volhouden. Hij doorstond de vuurproeven van het leger en was de beste in sport. Met Julian wilde hij op Bali de hoogste actieve vulkaan gaan beklimmen, de Gunung Agung van 3122 meter. Conclusie: deze jongen had nog zo veel uit het leven kunnen halen. (En een minpuntje: dat yolo-gehalte van dit programma ergert me ook. Alsof het leven alleen telt als het avontuurlijk en ver weg is.) Nu maakt Julian de trip met zijn andere broer Odulf. Het is meteen vreemd dat die in het vliegtuig naar Bali stapt en wél aankomt. Hun lege blikken en het schuldgevoel van Odulf dat niet hij, maar Tallander op die berg had moeten staan, zijn lastig te bekijken.“Híj had moeten voelen, zien, ruiken wat ik nu beleef”, aarzelt Odulf. Maar de broers voelen hun broertje toch ook heel dichtbij, en hun klinkende bierflesjesmaken het verhaal ook voor de kijker rond. Deze jongen blijft in hun hart. Geen makkelijke kost, wel hartverwarmend.

