Melige whodunit wordt met iedere aflevering ingewikkelder

Terwijl het op Netflix wemelt van de documentaireseries over moorden die worden uitgezocht ('Making a Murderer', 'The Keepers'), is er ook een parodie op het populaire subgenre. 'American Vandal' is een gefingeerde documentaire, ook wel mockumentary genoemd, die de true crime-series vrolijk op de hak neemt.

Lees verder na de advertentie

Op een middelbare school in Californië heeft een vandaal een hoogst brutale streek geleverd: 27 auto's op de parkeerplaats voor docenten zijn beschilderd met een piemel. 27 piemels!

Zaak lijkt simpel De zaak lijkt simpel. Dylan Maxwell (Jimmy Tatro) is het type niet al te goocheme tiener dat idiote grappen uithaalt en graag piemels tekent, liefst op het schoolbord van de lerares Spaans die de schurft heeft aan haar ongemotiveerde leerling. Haar auto is besmeurd én heeft een lekke band. Helder: Dylan moet het wel hebben gedaan. Maar Dylan ontkent. En dus gaat Peter Maldonado (Tyler Alvarez) die het schooljournaal maakt, samen met een vriend en een camera op stap, op zoek naar getuigen en bewijsmateriaal. Met ieder van de acht afleveringen blijkt het verhaal ingewikkelder, raken er meer personages bij betrokken en duiken er andere verdachten op Dat is het begin van een whodunit die soms te melig voor woorden is, dan weer slim en verrassend, en steeds weer reden voor geamuseerd gegniffel. Het onderzoek start bij een leerling die beweert Dylan aan het werk te hebben gezien, met zijn spuitbus. Maar zelf is deze kroongetuige misschien niet al te betrouwbaar. Met ieder van de acht afleveringen blijkt het verhaal ingewikkelder, raken er meer personages bij betrokken en duiken er andere verdachten op.