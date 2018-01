Meldpunt voor misbruikte acteurs bij film, tv en theater

Acteurs die te maken krijgen met seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen kunnen binnenkort met hun klachten terecht bij een meldpunt. Bijna dertig organisaties in de film-, televisie- en podiumkunstensector sluiten zich daarbij aan. Ook komen er gedragscodes om werknemers en zzp'ers te beschermen.



Lees verder na de advertentie

Uit naam van de kunst worden soms grenzen overschreden Marlies Oele, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Door de vele verhalen over misstanden van de laatste tijd, ontstond bij de film en de podiumkunsten het plan om dit probleem aan te pakken. “Iedereen voelde de noodzaak,” zegt Marlies Oele van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. “In deze branche werken veel zzp'ers, acteurs met een contract van soms maar drie maanden. Waar moeten die naartoe met hun klacht? Bovendien is in deze sector de scheidslijn tussen wat wel of niet acceptabel is heel dun. Uit naam van de kunst wordt soms over de grenzen van acteurs gegaan. Dat melden is een grote stap, omdat die grens niet duidelijk is.”

Goddelijke gang De afgelopen maanden werden onder meer acteur Jappe Claes, regisseur Ruut Weissman en producent Job Gosschalk beschuldigd van seksueel misbruik. Zijn dit nu uitzonderingen of is er een structureel probleem? Oele: “Dat weten we niet. We hopen met dit meldpunt de omvang te inventariseren. Maar door de verhalen die we horen vermoed ik dat mensen vrij gemakkelijk hun goddelijke gang konden gaan.” Het meldpunt wordt een onafhankelijk bureau met een man en een vrouw die niet werkzaam zijn in het veld. De aangesloten organisaties gaan het financieren. Anoniem melden kan ook. Het meldpunt, dat naar verwachting eind maart zal openen, bepaalt hoe de klacht wordt aangepakt. Of het meldpunt ook sancties kan uitdelen, wordt nog onderzocht. De verhalen liepen de spuigaten uit, we moesten wel iets doen Actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld