Melancholische solo’s, denderende tapdans en strakke ensembledansen: ‘Cats’ is een groots spektakel

De zaal is omgetoverd tot een grote kleurrijke vuilnisbelt. Bij de Londense première van ‘Cats’ in 1981, en bij die in Nederland (1987), overweldigde dat bijzondere decor met brokstukken tussen het publiek. Inmiddels zijn we veel meer gewend.

Lees verder na de advertentie

Het toneelbeeld is nog steeds een heerlijke rommel waarbij katten uit buizen tevoorschijn piepen, er bovenop afval gedanst wordt en er van gevonden voorwerpen - met een tikkie fantasie - props worden getoverd. Een wiel, een pijp, een stok en een doek vormen zo een locomotief. Maar verder blijft het decor statisch.

Lloyd Webber is meester in het opbouwen van climax op climax, wat maakt dat je haast mee moet gaan in de opzwepende sfeer

Het draait in Cats dan ook niet om spetterende, bewegende decors maar om de spectaculaire dans. Andrew Lloyd Webber componeerde daarvoor aanstekelijke muziek met telkens terugkerende melodieën. Voor de teksten gebruikte hij de kattengedichten van T.S. Eliot. Er is daardoor weinig verhaal. We zien tientallen katten tijdens hun jaarlijkse Jubikelbal, een feest waarbij Old Deuteronomy, de oude kattenvader, één kat uitkiest om opnieuw geboren te worden. Wat volgt is een parade van zingende en dansende katten die zichzelf, en hun eigenaardigheden, voorstellen.