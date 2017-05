Mei maakt oergevoelens in mij los

Mei is natuurlijk een mooie maand, lente, een nieuw geluid, alle vogels een ei, maar er is meer. Zo heb je de dans rond de meiboom. Daar had ik eerlijk gezegd tot nu toe alleen maar van gehóórd. Nooit lukte het mij om zo’n meidans te aanschouwen en in mijn verbeelding was het verschijnsel reeds bestoft en vergeeld geraakt; er werd in mijn kringen zelfs alleen nog met zachte ironie over gesproken.

De wereld is overal en overal is het lente, althans op ons halfrond

Maar afgelopen zondag was ik dan eindelijk getuige. Weliswaar niet in Nederland maar in Engeland, maar wij meikinderen doen niet aan topografische beperkingen. De wereld is overal en overal is het lente, althans op ons halfrond. Ook in het vanwege Normandische invallen befaamde kuststadje Hastings waar ik in een fraai, van boven richting zee hellend park de meidans voor het eerst mocht aanschouwen.

Met bloemen bekranste meisjes in dunne, lange gewaden kwamen onverwacht uit de struiken aangedanst en kringelden zich rond een gekroonde paal met kleurige linten waar zij onder het maken van sierlijke bewegingen enige tijd omheen liepen, terwijl een oudere dame op monotone wijze viool speelde.

Lieflijke bloemen Ik kan niet zeggen dat het bijzonder indrukwekkend was, maar toch riep het evenement een soort oergevoelens in mij wakker, alsof wij eigenlijk in heidense tijden behoorden te leven en gelukkiger zouden zijn. Vorige week mocht ik ook al opdraven op een Utrechts festival waar de hele ‘Mei’ van Gorter werd voorgelezen, ik deed één pagina en honderd anderen de honderd overige. Ook de Mei is eerder een curieus dan een mooi gedicht, als u het mij vraagt, en je kunt makkelijk een beetje iebel worden van al die lieflijke bloemen, ruisende wolken en vriend Balder, maar het moet wel het langste gedicht over een aparte maand zijn in onze literatuur. Je kunt er soms innig naar verlangen in een wereld vol geschreeuw en terreur. Een mooie idylle En opnieuw vroeg ik mij af of wij niet beter af waren in de tijd dat Mei nog mooi werd gevonden en experimenteel en niemand giechelde bij regels als ‘En heel ver uit het bosch kwam fijn gerucht, / Wielen en stemmen, tripp’lend op de lucht. / Daar was een weg belegd met versch geel grint, / Waarlangs een houthakker zijn dorpje vindt; / Maar achter het geluid kwamen gegaan / Eerst kind’ren met helroode jurkjes aan; / Die droegen tussen zich bloeme-guirlanden.’ Weer zo’n meiboomachtig tafereel, van toen de wereld nog ongebroken was. Je kunt er soms innig naar verlangen in een wereld vol geschreeuw en terreur. Een mooie idylle. Misschien was het de eerste negen maanden in de baarmoeder ook wel zoiets, het beste deel van het bestaan, volstrekt vergeten en vergeeld maar iets waar je vandaan komt. Daarom denk ik in mei altijd even aan mijn verwekking, de tijd voor ik in de steenkoude maand februari huilerig ter wereld kwam, want ze hadden me iets afgepakt en ik wist nu al niet meer wat.

