Meghan krijgt wel een titel, maar geen recht op aangespoelde walvissen

Wat voor een jurk draagt Meghan Markle tijdens haar trouwerij? Op welk nummer zullen zij en prins Harry dansen? Wanneer krijgen ze hun eerste baby? In het Verenigd Koninkrijk kan op ongeveer alles worden gewed, dus ook op allerlei aspecten van 'het huwelijk van het jaar'.

Velen proberen bijvoorbeeld de titels te raden die koningin Elizabeth het paar cadeau zal doen. Algemeen wordt aangenomen dat ze zich na zaterdag hertog en hertogin van het Engelse Sussex mogen noemen. Daar komt dan nog een Schots geschenkje bij. Bij de bookmakers is het graafschap Ross favoriet.

Iets Noord-Iers wordt niet verwacht. Dat is meer iets voor een beoogde troonopvolger. Harry's broer William en zijn Kate heten sinds hun huwelijk hertog en hertogin van Cambridge, graaf en gravin van Strathearn (Schotland) en baron en barones van Carrickfergus (Noord-Ierland).

Elizabeths gemaal prins Philip wordt nog vaak de hertog van Edinburgh genoemd, een titel die hij kreeg bij zijn echtverbintenis met de toenmalige kroonprinses in 1947. Hij werd bij die gelegenheid ook baron van Greenwich en graaf van Merioneth. Voor zijn huwelijk was hij al genationaliseerd tot Brits staatsburger en had hij afscheid moeten nemen van zijn oorspronkelijke titel, prins van Griekenland en Denemarken.

Koning Edward III creëerde in 1337 de eerste hertog. Hij maakte zijn oudste zoon Edward hertog van Cornwall. Die vocht, met als bijnaam 'de Zwarte Prins', mee in de Honderdjarige Oorlog tegen Frankrijk en werd daar zelfs benoemd tot hertog en later tot prins van Aquitanië. Hij volgde zijn vader nooit op, omdat hij op 45-jarige leeftijd een jaar voor de koning overleed.

Het hele onderliggende systeem gaat terug tot diep in de Middeleeuwen, waar de koning als leenheer zijn leenmannen een stuk land gaf. Willem de Veroveraar verdeelde op die manier na zijn inval in Engeland in 1066 zijn rijk onder getrouwen, die hij tot baron benoemde.

Diana

Sinds 1337 is de oudste zoon van de koning traditioneel ook hertog van Cornwall. Dit geldt ook voor Charles. Hij is ook de prins van Wales, maar uit respect voor Diana noemt zijn tweede vrouw Camilla zich niet prinses van Wales maar hertogin van Cornwall.

Charles heeft nog echt feodale rechten in Cornwall. De inkomsten uit het hertogdom vormen een aanzienlijk deel van zijn inkomen. Sommige van de bijbehorende regels doen behoorlijk ouderwets aan. Zo vervalt alle eigendom waarvoor na het overlijden geen erfgenamen zijn automatisch aan het hertogdom. Ook opbrengsten uit de wrakken van schepen die vergaan voor de kusten van Cornwall en van walvissen die erop aanspoelen gaan naar prins Charles.

De Britse monarch, op dit moment, koningin Elizabeth, deelt alleen nog nieuwe erfelijke adellijke titels uit aan haar directe familie. Mensen met grote verdiensten voor het land kunnen wel worden benoemd tot life peer.

Of Meghan en Harry nu per se blij moeten zijn met Sussex en Ross is de vraag. De eerste graaf van Ross was de Schotse koning Jacobus IV, die na een invasie van Engeland in 1513 sneuvelde in de slag bij Flodden, waar ook zijn manschappen in de pan werden gehakt door de troepen van de Engelse koning Hendrik VIII. Een kleine acht maanden na Jacobus' overlijden werd zijn zoon Alexander geboren. Hij werd de tweede en voorlopig laatste hertog van Ross. Hij stierf toen hij anderhalf jaar oud was.

De laatste hertog van Sussex was prins Augustus Frederik (1773-1843), de zesde zoon van koning George III, die net als Harry en Meghan in Kensington Palace in Londen woonde. Hij trouwde twee keer zonder toestemming, waarmee zijn kinderen hun adellijke rechten verspeelden.

In Déjà vu bekijkt Paul van der Steen wekelijks het nieuws door een historische bril.