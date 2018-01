Meesterlijk anti-cabaret van Stefano Keizers

Tja, u ziet geen sterren boven deze recensie. Dat is omdat 'Erg Heel', het debuutprogramma van Stefano Keizers, eigenlijk geen voorstelling is. Het staat in de theaterboekjes onder cabaret, maar wat hij maakt is meer performance-kunst met humor op het toneel. Een interactieve belevenis is het, want het publiek mag volop participeren met waterpistolen of door vragen te stellen.

Anti-cabaret

Stefano Keizers won in 2016 het Amsterdams Kleinkunst Festival. Daar viel de jury al van haar stoel door zijn portie 'anti-cabaret'. Daarna speelde Keizers zich in de kijker bij de tv-quiz 'De Slimste Mens', waar hij met wonderlijke uitdossingen en dito verhalen de show stal. Het is de firma list en bedrog, want je weet nooit wat waar is. Daar lijkt het Keizers ook helemaal niet om te doen, hij wil vooral ontregelen. Hij vertelt zijn hele levensverhaal met details, zoals dat hij sinds de geboorte van zijn eerste broer voortdurend op zoek is geweest naar liefde en aandacht en dat hij niet naar RTL mocht kijken. Dan begint het ongemak al te groeien. Langdradig is het, dus mensen beginnen te schuifelen. Wat is dit? Valt hierom te lachen? Moeten we dit pikken? Vergeet bij Keizers wat u weet van de conventies van een cabaretvoorstelling, want hij sloopt ze stuk voor stuk met veel genoegen.

Er is geen tussenweg vrees ik: dit vind je geweldig of je verafschuwt wat hij doet

Bijvoorbeeld het fenomeen pauze. Die valt na veertig minuten, maar wie blijft zitten ziet dat Keizers, een beetje in elkaar gedoken, een aantal pophitjes zingt. Niet glad of mooi, gewoon een beetje voor zich uit. Ook hier de verwarring: hoort dit er echt bij?

Datzelfde geldt voor het slot van de voorstelling. Er is voortdurend onrust in de zaal. Ongemakkelijk giechelen en tussendoor praten is geen uitzondering. Want als Keizers zegt dat hij even wat voor zichzelf gaat doen en dan oordopjes in doet om wild en vrij te dansen op 'Kiss' van Prince, horen wij het muzikale thema van de Harry Potter films. Een vervreemdende ervaring. Vier gelukkigen uit het publiek mogen tijdens de voorstelling mee voor een backstage-tour terwijl de rest wordt vermaakt met een video. Echt gebeurd. Er is geen tussenweg vrees ik: dit vind je geweldig of je verafschuwt wat hij doet. Naast mij zat een vrouw die na afloop meteen weg wilde: "Ik heb het nu wel lang genoeg volgehouden." Anderen stonden nog na te genieten van deze ontregelende en tegendraadse performance. Ik vond het meesterlijk. Wie wat wil meemaken, spoedt zich naar het theater.

