Meer nog dan over de dood gaat ‘Kabul, City in the Wind’ over levenskracht

De Nederlands-Afghaanse regisseur Aboozar Amini heeft met zijn eerste avondvullende documentaire ‘Kabul, City in the Wind’, die vorig jaar de openingsfilm van het documentaire-festival Idfa was, een aangrijpend portret gemaakt van zijn kapotgeschoten geboortestad. Amini trok zelf met de camera door West-Kabul, het armste gedeelte van de stad waar de Hazara wonen, de stam waartoe ook het arme jongetje uit Khaled Hosseini’s beroemde roman ‘De vliegeraar’ hoort.

Zingend en grapjes makend probeert buschauffeur Abas zich staande te houden.

Hoog op een winderige heuvel boven het centrum wonen de broertjes Afshin en Benjamin, die zo goed mogelijk hun vader proberen te vervangen. Want vader is voor werk tijdelijk naar elders vertrokken, nadat hij bij een zelfmoordaanslag gewond raakte en zijn beste vriend verloor. Een eindje verderop ploetert buschauffeur Abas, vader van zes dochtertjes. Abas zit flink in penarie. Zijn roetspuwende oude bus heeft het begeven.