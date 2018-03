Máxima tilt met haar stralende kleding een grijs, zompig land naar het licht

ModekoninginMáxima.nl.

Het meisje van dertien is nu een vrouw van zeven- of achtentwintig en heet Josine Droogendijk. Gisteren nog las ik op haar site:

'Vrijdag 23 maart. Koningin bezoekt startbijeenkomst 'Meer Kansen voor Jongeren' van het Oranjefonds. Outfit: Máxima heeft blijkbaar met een schuin oog naar Rania gekeken want tijdens het bezoek droeg de koningin een culotte. Het hippe mode-item werd door Máxima gecombineerd met een zwarte blouse van Natan en een fluwelen blazer.'

Ik moest even opzoeken wat een culotte is: een soort broekrok waarvan de pijpen halverwege de kuit eindigen.

En Rania is de koningin van Jordanië. Die was twee dagen eerder met haar man op staatsbezoek.

Bij die gelegenheid droeg Máxima 'een japon met diagonale en verticale volants van Claes Iversen en een fluwelen turban van Fabienne Delvigne.'

Josine voegt eraan toe: 'Die jurk zagen we eerder tijdens het staatsbezoek van het Belgische koningspaar in november 2016.'

De turban, lees ik verder, is gemaakt van velours cloqué. Een fluweelsoort die uit twee lagen stof bestaat en door een speciale verbinding een reliëfachtige structuur krijgt.

Zo.

Magie

Eens kijken hoeveel lezers van deze rubriek ik intussen ben kwijtgeraakt. Want is er niks boeiender dan de kleding die de koningin draagt en een website die dat al vijftien jaar bijhoudt?

Jawel. Er is nu namelijk ook een boek. Samengesteld en geschreven door Josine, en vol met foto's. 'De magie van Máxima', heet het. Ondertitel: '5 jaar modekoningin'. Ik kocht het meteen.

Het is verbluffend.

Josine Droogendijk heeft zich volledig in haar onderwerp vastgebeten en berekend dat Máxima als koningin inmiddels in 850 verschillende outfits is opgetreden. En nee, dat is niet te veel, als je je werk serieus neemt.

Ze draagt niet zomaar kleding, ze tilt een grijs, zompig land naar het licht.

Sommige kleding draagt ze meer dan eens, maar het meeste is toch eenmalig, slechts voor een avond of een middag. Haar stijl is onvoorspelbaar, schrijft Josine, al schreef NRC-moderedacteur Milou van Rossum eens fijnzinnig kritisch dat Máxima er bij formele gelegenheden altijd in slaagt eruit te zien als 'de moeder van de bruid'.

Máxima, en dat grenst bij die eindeloze variatie aan het ongelooflijke, heeft geen stylist. Ze kiest haar kleding zelf, bij een paar favoriete modehuizen, maar vooral, net als u en ik, ook gewoon online, bij net-a-porter.com, waar ze haar Prinsjesdagjurk van 2014 vond, een felrode van Valentino, voor 2786 euro. Josine vond dit bedenkelijk, want die traceerbaarheid en die prijs bedreigen bijna de magie van Máxima, 'die gestoeld is op onbereikbaarheid.'

Nou ja!

Ze is van ons allemaal hoor, die stralende koningin van ons, tenminste wanneer ze in onze robes rondloopt.

En hoe knap is dat naturel van haar: ze draagt niet zomaar kleding, ze tilt een grijs, zompig land naar het licht.

