Max gaat ten onder in de leeuwenkuil van Matthijs; hoog tijd voor Margriet

Matthijs van Nieuwkerk moest dit jaar écht al per april met zomervakantie - hij wordt ook een dagje ouder - en toen werden de fitte senioren van Omroep Max bereid gevonden om zich zes weken lang voor de leeuwen te werpen om zeven uur ’s avonds.

Het viel best mee met de kleerscheuren. Al was er meteen bij de start een akkefietje met NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch, die zijn teleurstelling over de programmering twitterde.

Max-baas Jan Slagter sloeg meteen terug met een keihard #zakpatat en een studioverbod voor de Belg. Terug in je hok jij.

Ook in den lande hoorde je eerder de fans dan de critici, waarbij die liefhebbers zich vooral verenigden in collectieve opluchting: oh wat heerlijk, bij presentatoren Sybrand Niessen en Martine van Os versta ik tenminste wat er wordt gezegd! Het mitrailleurtempo dat Van Nieuwkerk - soms - produceert is inderdaad irritant. Maar om alleen daarop een heel programma af te schieten?

Dat iemand soms even hypert lijkt mij een minder ernstig argument om af te haken, dan dat rustig gekabbel een reden is om te blijven kijken.

Weinig noodzaak Want die kritiek is zeker mogelijk. ‘Tijd voor Max’ is een onderhoudend praatprogramma, maar tussen zeven en acht voel ik weinig noodzaak ernaar te kijken. Het mist pep, buzz, het gevoel dat je echt wordt bijgepraat. TvM is een soort Libelle, terwijl je op dat tijdstip liever een avondkrant hebt. Met geregeld een schreeuwende kopregel, een leeggeruimde voorpagina voor groot nieuws en een vileine column. Oftewel: wat meer urgentie. En uh ja, betere interviewers. Neem vorige week het gesprek met wielrenner Lieuwe Westra over zijn biografie ‘Het Beest’. Uit alle krantenartikelen over het woeste bestaan van Westra kwam het beeld naar voren van een beestachtig topsporter. Maar aan tafel bij ‘Tijd voor Max’ waren de enige dieren koetjes en kalfjes. Met als dieptepunt dat Sybrand Niessen vooral naar emoties zat te peuren, door te beginnen over het overlijden van Westra’s vader vlak voor de Vuelta. En Martine van Os was ook niet erg alert toen het ging over het waarom van Westra’s depressie. De ex-renner zei: ‘Ik weet het grote struikelblok, maar dat kan ik beter niet zeggen’. En Van Os fietste er zonder doorvragen dan maar omheen.

Simpelweg 'M' Enfin, vanaf volgende week is de invalbeurt van Omroep Max voorbij en kunnen we onze pijlen richten op een nieuwe gladiator in de arena van zeven uur. KRO-NCRV begint dan met een dagelijkse talkshow met Margriet van der Linden. Bedacht als seizoensprogramma, maar in medialand is de roddel al aan het rollen: wie weet wordt die niet-alledaagse Margriet van der Linden wel degene die Van Nieuwkerk dagelijks gaat vervangen. Fijn ook: een vrouw! De nieuwe show heet simpelweg 'M', de eerste letter van Margriet natuurlijk. Maar voor haar staat de M deze week vast ook voor een moedig morituri te salutant. De leeuwenkuil wacht.