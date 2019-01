Mauritshuis onderzoekt echtheid van twee Rembrandts

Beide werken werden respectievelijk in 1891 en 1892 door Abraham Bredius aangekocht, de toenmalig directeur van het Mauritshuis en destijds de belangrijkste Rembrandt-expert. Bredius kocht ze als echte Rembrandts, maar het museum beschouwt ze nu als twijfelgevallen. Het onderzoek in het eigen restauratieatelier begint in september, meteen na afloop van de tentoonstelling ‘Rembrandt en het Mauritshuis’. Daar laat het museum alle achttien schilderijen zien die ooit als een werk van Rembrandt zijn verworven: naast de dertien onbetwiste ook deze twee twijfelgevallen en vijf schilderijen die later toch niet van de grote meester bleken te zijn.

De ‘broer’ en ‘vader’ werden in het verleden al eens onderzocht, maar nu worden de nieuwste technieken ingezet. “Met elke generatie verbeteren de technieken”, zegt Edwin Buijsen, hoofd collecties van het Mauritshuis. “Hopelijk kan nu een antwoord worden gevonden op de vraag of ze wel of niet door Rembrandt zijn geschilderd.” Tegelijk met het onderzoek zullen ook latere overschilderingen worden verwijderd.

Restauratie

Saillant detail is dat Ernst van de Wetering, die nu al decennialang wereldwijd wordt gezien als de belangrijkste Rembrandtkenner, niet twijfelt over ‘Tronie van een oude man’ (de vader). Voor hem staat vast dat dit portret is gemaakt door Rembrandt. Hij baseert dat onder meer op het gegeven dat het houten paneel waarop het is geschilderd, uit dezelfde boom komt als de panelen van twee onbetwiste Rembrandts. In het Mauritshuis zetten ze vooral vraagtekens bij de rode streep op het oor, de rode vlekjes in de ogen en het rommelig geschilderde witte kraagje. Die zouden niet ‘des Rembrandts’zijn. Maar volgens Van de Wetering schilderde hij wel vaker een rood oor en passen de overige afwijkingen binnen de bandbreedte die hij aanhoudt.

Studie van een oude man (de broer) © Rembrandt

Over ‘Studie van een oude man’ (de broer) bestaan ook bij Van de Wetering twijfels. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekend. Beide schilderijen zullen tegelijkertijd ook grondig worden gerestaureerd. Het is ook mogelijk dat het onderzoek geen uitsluitsel geeft over de maker. Maar deze ‘spannende zoektocht’ zal volgens Buijsen in elk geval nieuwe informatie opleveren over de schildertechiek.

Beide schilderijen zijn vervaardigd als zogenaamde ‘tronies’. Een tronie stelt niet specifiek een persoon voor, maar geeft een bepaald karaktertype of een emotie weer. In de negentiende eeuw, toen de roem van Rembrandt tot ongekende hoogte steeg, wilde men graag familieleden van hem in zijn schilderijen ‘ontdekken’. Zo kregen deze portretten het stempel van de vader en de broer. Maar elk bewijs ontbreekt dat het hier inderdaad gaat om zijn broer Adriaen van Rijn of vader Harmen Gerritsz van Rijn.