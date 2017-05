Mattie en Wietze: ooit een hecht paar, nu gaan ze ruziënd uit elkaar

Al weken zoemde de geruchtenmachine dat het tweetal zou overstappen naar SkyRadio, om daar de eerste ochtendradioshow van het station te gaan maken. Maar toen alles in kannen en kruiken leek, bleek Mattie Valk opeens een hernieuwd contract bij QMusic te hebben getekend, zonder dit aan collega en vriend Wietze de Jager te melden.

“Een matennaaier” noemt De Jager zijn voormalig kompaan in een email aan Valk, die is ‘gelekt’ aan De Telegraaf. “Toen ik lekker met vakantie was en ver weg in Portugal zat mij voor te bereiden op een nieuwe radio-toekomst met jou, had je de ‘moed’ om mij per app te laten weten dat je mij liet vallen en toch definitief je eigen contract ging tekenen bij Qmusic.”

“Er was een dag waarop werkelijk alles en iedereen dacht dat ik bij en met ze ging werken,” schrijft Valk. “Drie banen tegelijk. Verstrikt in je eigen web, allemaal omdat je het te graag goed wil doen. Wat dat betreft is dit, hoe kut ook, voor mij een groot leerproces. Je kunt niet altijd iedereen te vriend houden, want er komt een dag waarop mensen vragen; Wat gaan we doen?”

Daar dacht Valk anders over, zo lijkt het: 600.000 euro per jaar en een gloednieuwe Tesla-auto, dat is wat zijn nieuwe contract bij QMusic hem gaat opleveren. “Mijn keuze is genomen vanuit mijn hart,” laat Valk weten in een reactie op de website van QMusic.

De keuze op het aanbod van SkyRadio in te gaan en over te stappen, ging niet om het geld, zo schrijft De Jager. Radiogeschiedenis schrijven was het doel: “Iedere dag alleen voor een inkomen wakker worden, is geen motivatie.”

Beschadigd

Daar legt Valk de vinger op de juiste plek, want in Wietze is hij inderdaad een vriend verloren. Hij beaamt dat zijn geloofwaardigheid is beschadigd, maar dat er nooit een geldige reden is om niet je hart te volgen. “Ik kies voor mijn droom,” schrijft Valk. Hoe die droom in een tijdsbestek van enkele weken kon veranderen van radiogeschiedenis maken bij SkyRadio naar een eigen ochtendshow bij Qmusic, laat hij in het midden. “Ik wil bij QMusic blijven, want hier voel ik me thuis.”

Wat betreft Valk en QMusic staat voor De Jager de deur nog altijd open. “Eigenlijk wil ik het liefst dat hij naast me zit,” zei Valk vanochtend in de Mattie & Wietze Ochtendshow. Zonder Wietze, hij zit al een paar dagen thuis.

De Jager denkt er niet over om ooit nog door die deur te lopen. Hij heeft geen idee hoe zijn carrière er verder gaat uitzien, schrijft De Jager in z’n brief aan Valk: “Het interesseert je niet, want anders had je wel anders gehandeld en ook aan mijn belang gedacht. Maar, maak je geen zorgen. Ik zal me wel redden, omdat ik wel principes heb en daarbij gesteund word door goede mensen.”

Inmiddels lijkt er iets meer duidelijk over het mogelijke vervolg van De Jagers carrière. Talpa Radio, het moederbedrijf van SkyRadio, liet vandaag weten dat Wietze ook in zijn eentje welkom blijft.