Matthijs van Nieuwkerk is zijn klauwen kwijt

Hij weet even niet wat hij moet vragen, zoals maandag bij muzikant Jeangu Macrooy over zijn Edison-nominatie: "Ik kan daar wel iets over zeggen maar ik, ik, ik, w-wat denk je zelf?" Vorige week informeerde hij bij Sylvana Simons of ze wist van een krantenartikel, terwijl zijzelf daarin geciteerd werd.

Ik maak me zorgen om Matthijs. Roddelbladen schrijven dat hij het steeds moeilijker heeft bij DWDD na het vertrek van eindredacteur Dieuwke Wynia vorig jaar oktober. Daar heb ik hemzelf nog niet over gehoord, maar in 2011 dreigde ze ook al afscheid te nemen. Van Nieuwkerk zei toen in Broadcast Magazine: "Als Dieuwke naar BNN was gegaan, was ik gestopt met DWDD. Beter kan ik haar belang voor mijzelf en het programma niet uitdrukken."

Bekijk eens wat uitzendingen terug en dan ontdek je het. De wallen die donkerder worden. De rode ogen. Het hoofd dat meer gebogen is - niet als een roofdier dat op scherp staat, maar als een oude leeuw die moe is. Het hakkelen, de foutjes. Zelfs zijn haar is futloos. Hij gaf altijd gewicht aan het programma, nu lijkt het gewicht van het programma op zijn schouders te drukken.

Dieuwke Wynia was zijn schil, bescherming. Ze was zijn ogen en oren; en zijn oogkleppen en oordoppen wanneer focus nodig was. Zonder haar lijkt hij kwetsbaar.

Het roept bij mij wel de gedachte op waarom hij dan de best betaalde werknemer in de gehele Nederlandse (semi)publieke sector is, met zijn 580.000 euro in 2015. Natuurlijk staat hij al elf jaar dagelijks klaar voor het programma, een helse klus. Maar Wynia was misschien net zo belangrijk. Verdiende zij dat soort geld ook? En Eva Jinek, die nu zo lekker gaat? Zo'n Patricia Paay kiest vanavond voor haar, en voor niemand anders.

Grijze heren Er is een stille revolutie gaande in praatprogrammaland. Vorige zomer rommelde het al toen Humberto Tan als enige doorwerkte met 'RTL Late Night'. Hij kwam in een flow, sleepte de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator binnen en de Sonja Barend Award 2016 voor het beste tv-interview. Nu blijkt definitief dat de grijze heren Van Nieuwkerk en Pauw de macht niet voor eeuwig hebben. Pauw en Jinek wisselen elkaar tegenwoordig om de drie maanden af. Het zal mij niet verbazen als Jeroen Pauw nagelbijtend de avond in gaat, zo weinig wordt hij op dit moment gemist. 'RTL Late Night' zakt alweer in ten faveure van 'Jinek'. Tan straalt nog, maar zijn redactie zadelt hem dagelijks op met gemakkelijke items over RTL 5-programma's, zangers, een topsporter en televisiepresentatoren die mogen vertellen dat ze vertrokken zijn, en niet ontslagen. Van zulke navelstaarderij zap je uit verveling weg. De presentator is niet de enige kracht in een talkshow, wil ik maar zeggen. Het gaat om keuzes, invalshoeken. Neem de verkiezingen. DWDD trekt een oud paard van stal met debatprogramma 'Het Lagerhuis' (via onderdeel 'DWDD Heimwee'). Huh, argumenten tellen toch niet meer? Wat telt zijn Facebook-chatsessies van Rutte en Klaas Dijkhoff in opgerolde hemdsmouwen, om Jesse Klaver de loef af te steken. Dat bespreekt 'Jinek' dan slim. Deze verkiezingen kunnen wel eens op meer vlakken de macht doen verschuiven.

