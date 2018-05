Matthijs van Nieuwkerk gaat nieuwe programma's maken bij publieke omroep

Vanaf 9 augustus is Van Nieuwkerk te zien in het interviewprogramma Matthijs met Boeken, waarin hij met twee gasten uit de actualiteit praat over een belangrijk boek uit het leven van de geïnterviewden. Daarnaast krijgt de presentator vanaf eind september een programma op de zaterdagavond van NPO1.

Lees verder na de advertentie

Frans Klein, directeur televisie NPO, reageert ook op het gerucht dat Van Nieuwkerk naar een commerciële omroep zou willen. ,,Matthijs is een publiekeomroepman, we gaan met hem een nieuw avontuur aan", zo zegt hij in de Volkskrant. Dit najaar ook op zaterdagavond. En in de zomer van 2019 maakt hij een Nederlands reisprogramma.''

Deze zomer komen er minder herhalingen en meer nieuwe programma's, zo maakte de NPO ook bekend. ,,,,Wij weten dat veel Nederlanders in Nederland blijven als het om vakantie gaat en die willen we zowel relevant, informatief als verstrooiend bedienen", aldus Klein tegen het AD.