Matthew Whitakers oprechte speelplezier kan niet verhullen dat de muziek soms stuurloos is

Onder luid gejuich en breeduit lachend maakt de band een ereronde door de zaal, om dan rechtstreeks door te stappen naar de bar. Het succes moet gevierd worden, zelden heeft het Bimhuispubliek er zelfs na de toegift nog geen genoeg van. De aanstichter van het gejoel? Organist/pianist Matthew Whitaker, pas achttien jaar oud.

Whitakers levensverhaal leest als het script voor een Hollywoodfilm. Hij werd te vroeg geboren, maar overleefde, al was het kantje boord en werd hij blind. Reeds als peuter gaf hij blijk van bijzondere muzikale gaven. Een optreden in de populaire tv-show van de Amerikaanse komiek Ellen Degeneres betekende zijn doorbraak. Intussen speelt hij geregeld met de jazzreuzen der aarde en nu deed de artiest voor het eerst het Amsterdamse Bimhuis aan.

Zijn talent is onmiskenbaar. Met het grootste gemak wisselt Whitaker van tempo, register of toon. Een stuk van Stevie Wonder kan zomaar overgaan in een funky citaat uit Beethovens ‘Für Elise’. Het ene moment hoor je John Coltrane, het volgende The Beatles, Earth Wind & Fire of een flard uit ‘Carmen’ van Bizet. Je ziet Whitakers voorpret als hij met een kort handgebaar zijn band tot versnellen ofwel vertragen maant. Je ziet hoezeer hij van zijn ingevingen geniet. Hoe muziek voor hem een groot feest van herkenning én ontdekking is, een wereld van eindeloze mogelijkheden.

Dat is nou ook net het probleem. Dankzij zijn ongebreidelde virtuositeit kan Whitaker op de toetsen werkelijk alle kanten op en dat doet hij ook, met het enthousiasme van iemand die keer op keer iets nieuws ontdekt. Zijn oprechte spelplezier werkt daarbij beslist aanstekelijk, maar kan niet verbloemen dat de muziek soms stuurloos is en vaak eendimensionaal plat. Mede ook omdat zijn band - gitaar - drums - bas- volgde en weinig weerwoord gaf.

Als gezegd had het talent het Bimhuis volledig in zijn zak. Dat laat onverlet dat Whitaker nog erg jong is. In spel en nog meer in visie. Het is waar dat hij vol geestdrift speelde en technisch vaak briljant was. Het is ook waar dat interessante muziek meer vraagt dan dat.



