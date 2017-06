Matrassenfoto's ontroeren Amsterdam

Daar staat er een, leunend tegen een oude verlaten witte sofa aan. Op de achtergrond de Noorderkerk, bedekt onder een maagdelijk laagje sneeuw. Een ander exemplaar staat fier omhoog gestoken tegen het standbeeld van Thorbecke. En daar drijft er een in de Brouwersgracht.

Lees verder na de advertentie

Als je er op eenmaal op let, zie je ze overal in Amsterdam: matrassen. "Verrek", dacht de Amsterdamse documentairemaker en thuiszorgmedewerker Miguel Naring. "Ik zie die dingen iedere dag wel ergens liggen, daar moet ik wat mee." De matrassen fascineerden hem zo dat hij twee jaar geleden besloot om ze op de gevoelige plaat vast te leggen. Iedere dag eentje. En dat inspireerde andere Amsterdammers weer om hem hun matrassenkiekjes toe te sturen.

Ze bleken niet te houden die Amsterdammers. Iedere dag zat Miguel’s mailbox vol met vriendelijke witte, en soms een paar gekleurde, vrienden die hem aanstaarden. Maar Miguel wilde niet zomaar close-ups van groezelige exemplaren. Het moesten mooie plaatjes worden die ook iets van Amsterdam laten zien. Narings: “Met wat tips en trucs voor mijn volgers ontvang ik nu iedere dag zo’n vijf pareltjes van Amsterdamse matrassenfoto’s.”

Hond op matras, Frans van Mierisstraat, Amsterdam © Miguel Naring

En die plaatjes maken duidelijk wat los onder de Amsterdammers. “Free all Matrasses”, reageert Instagrammer Monique0429 bij de aanblik van een opgefrummeld matrasje in de achterbak van een auto. Narings stelt haar gerust: ‘Gelukkig sloeg de politie de autoruit in en bevrijdde het matrasje’, schrijft hij.

Een ander matras wordt uitgemaakt voor obees, omdat het zo staat opgesteld dat het lijkt alsof het zwembandjes om zijn buik heeft. Verontwaardigd schrijft Imaherzelein: ‘Hij is niet obees, maar curvy!’ ‘Lekker met het buikje in het zonnetje’, schrijft Monique0429 liefkozend.

Matras bij standbeeld Thorbecke op Thorbeckeplein, Amsterdam © Miguel Naring

Ja, rond de matrassen van Amsterdam is een ware community ontstaan, merkt Narings verbaasd op. "Laatst zat ik thee te drinken met een meisje uit Brazilië dat ik via Matrasses of Amsterdam had ontmoet. Je hebt Tinder gewoon bijna niet meer nodig joh.”

Is er een matrassenfoto die er voor Narings uitspringt? “Donderdag mag het hondje Paco van mijn cliënt altijd op de foto. Dan lopen we langs café De Tuin waar een matras ligt. Dat zijn wel mijn favoriete foto’s.”

Kortom: Narings is nog niet klaar met de matrassen. Er zijn zelfs plannen om een boekje te maken.”Ik heb zulke trouwe volgers. Zo stuurt Gaston elke week een foto van een matras op de Prins Hendrikkade. Die mensen verdienen gewoon een boekje.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.