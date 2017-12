Martine Bijl schrijft openhartig en humorvol over haar hersenbloeding

Op die najaarsochtend in 2015 kreeg Bijl een hersenbloeding. Hoe dat voelde beschrijft ze in 'Rinkeldekink', een 38 pagina's tellend boekje dat uitgeverij Atlas Contact deze week verspreidt als nieuwjaarsgeschenk. Bijls humor blijkt onaangetast. Als ze op een brancard wordt gebonden en met een hoogwerker haar huis uit wordt getakeld, zegt ze tegen de broeder: 'Heel Holland Zakt'.

Pijn heeft ze niet, maar het voelt alsof ze haar eigen hoofd uitvliegt. Daar kruipt niet veel later een monstertje in dat ze E.T. noemt, naar het buitenaardse wezen uit de film van Steven Spielberg. "Hij kaatst tegen de wanden van mijn kop, hij maakt mijn kaken stijf. Hij mompelt en sist. Ik voel hem rommelen en klooien, ruisend en klikkend schiet hij in mijn lichaam heen en weer als een luchtbel in de centrale verwarming."

E.T. speelt ook de baas over haar benen. In beeldende, korte zinnetjes beschrijft Bijl hoe ze de strijd met hem aanbindt en probeert eenvoudige bewegingen te maken: een kastdeur openen, een schaaltje oppakken. Het kost haar veel moeite.

Haar taalvermogen is onaangetast, maar Bijl worstelt nog wel met een te­gen­spar­te­lend lichaam

Bijl worstelt nog steeds met haar tegenspartelende lichaam, maar schrijft opvallend goed. "Haar taalvermogen is onaangetast", beaamt redacteur Tilly Hermans van uitgeverij Atlas Contact. Hermans begeleidde Bijl eerder bij 'Hindergroen' (2016), haar eerste boek voor volwassenen. Eerder bewerkte de tv-presentatrice sprookjes voor kinderen.

'Hindergroen' was al grotendeels klaar toen Bijl haar hersenbloeding kreeg, vertelt Hermans. "Ik heb tegen haar gezegd: wat jammer dat ik je niet eerder heb ontmoet. We hadden prachtige boeken kunnen maken, samen."