Martijn van der Linden: ‘Ik kwam in een doolhof van trappen en gangen terecht'

Mijn drie kinderen zijn altijd om me heen als ze niet op school zijn. We kwamen in een kantine met twee toonbanken. Achter de ene stond geen rij, achter de andere wel en daar sloten we aan. Ik zei tegen Tristan: ‘Bestel jij maar alvast een ijsje, dan ga ik mijn tas nog even halen.’ Ik liep en kwam in een soort Escher-achtig doolhof van trappen en gangen terecht. Ik bleef maar zoeken naar mijn tas - rustig, niet paniekerig - maar werd wakker voor ik hem gevonden had.

Mijn vrouw Maranke zegt dat een gebouw in je dromen symbool staat voor je eigen hoofd, voor je innerlijk. In mijn werk ben ik ook altijd aan het zoeken, misschien heeft deze droom daarmee te maken. Na mijn studie verwachtte ik een illustratiestijl te vinden die mijn handschrift zou worden, maar dat gebeurde niet. Ik blijf maar zoeken, probeer steeds andere technieken en stijlen.

Als ik een tijdje realistisch heb geschilderd, wil ik daarna graag niet-realistisch werken, na kleur heb ik behoefte aan zwart-wit, na groot wil ik klein. Soms zit me dat wel in de weg: ik ben als illustrator niet heel herkenbaar en dat is commercieel niet zo handig.

Toch kom ik ermee weg: kinderboekenuitgevers vragen me steeds opnieuw en ik krijg de vrijheid om te experimenteren. Zelfs nu ik met Maranke een serie prentenboeken rond bekende spelletjes heb gemaakt - ‘Memorykonijn’, ‘Tangramkat’ en ‘Knikkeruil’ - zijn ze alle drie heel anders getekend.