Marten Toonder debuteert postuum met detectiveverhaal

Daar ligt Herr Braun, een Duitse passagier die overdag een dominante en agressieve indruk op de kapitein had gemaakt. Een bloedstraal loopt over Brauns linkerslaap; hij is dood. Zo begint 'Tim MacNab zoekt kopij', de eerste en enige detective van stripauteur Marten Toonder (1912-2005). Het is een echte 'whodunnit' met op de cover journalist Tim MacNab, een klassieke speurneus met slappe vilthoed en een sigaret tussen de lippen. Verder bevat het boek helemaal geen plaatjes, waarmee het een vreemde eend is in zijn getekende oeuvre.

Zelf was Toonder geen fan van 'zijn eigen eerste creatieve stappen'

Voordat Toonder zijn beroemde stripfiguren Ollie B. Bommel en Tom Poes bedacht, schreef hij in 1937 een thriller. Een jeugdig uitprobeersel dat nooit eerder werd gepubliceerd en waarvan ook niet veel mensen wisten. Het uitgetypte verhaal werd enige jaren geleden ontdekt onderin een doos met oude schoolschriftjes en agenda's van de schrijver.

De Bezige Bij stuurde de facsimile-uitgave als nieuwjaarsgeschenk naar vrienden van de uitgeverij, maar die was moeilijk leesbaar.

Zaterdag verschijnt 'Tim MacNab zoekt kopij' voor het eerst in boekvorm, ter gelegenheid van de Spannende Boekenweken. Zelf was Toonder geen fan van 'zijn eigen eerste creatieve stappen', schrijft zijn kleinzoon Irwin in het nawoord.

Irwin is ook een tikje kritisch, hij noemt de karakters in de detective wat flets en merkt op dat MacNab nóg vaker 'Hm' zegt dan Tom Poes.

