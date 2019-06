Marokkaanse maizenakoekjes (met chocola en cornflakes)

Zeventien jaar geleden ontmoette de Nederlandse juriste de Marokkaanse liefde van haar leven en ging ze zich verdiepen in de Marokkaanse keuken. In het pre-whatsapptijdperk was het echter niet zo makkelijk om even haar schoonmoeder in Marokko te raadplegen, dus zocht ze haar heil op internetforums. Met vallen en opstaan kreeg ze steeds meer gerechten onder de knie waarbij ze al snel een voorkeur ontwikkelde voor koekjes. “Een taart is meteen zo’n heel groot ding, terwijl één koekje al een traktatie is”, legt ze uit als ik haar bel. “En dan liefst met veel tegelijk én in allerlei verschillende soorten, dat ziet er het mooiste uit.” Overigens heeft ze voor haar boek de hoeveelheden wat aangepast, “want ik merkte dat mijn Nederlandse volgers niet meteen vijftig koekjes willen bakken”. Zelf draait ze daar haar hand niet voor om. Bakgelegenheden genoeg: alle islamitische feestdagen, maar ook bruiloften of visite, voor wie ze net zo lief gevulde koeken of bokkepootjes maakt. “Het enige nadeel”, waarschuwt ze, “als je eenmaal zelf koekjes gaat bakken, vind je die uit een pak daarna echt niet meer lekker.”

Na een tip bak ik als eerste de maizenakoekjes uit haar boek. Gemaakt met boter én olie, wat in combinatie met maizena in plaats van bloem een in de mond smeltend effect geeft. En dan gaan ze ook nog eens door chocolade en gemalen cornflakes. “Dat klinkt inderdaad niet als een eeuwenoud Marokkaans ingrediënt”, lacht Elisabeth, “maar het is toch echt een traditioneel koekje dat iedere Marokkaan kent.”