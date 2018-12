Mariah Carey ramt de feeststemming erin met onbeschaamde kerstkitsch

Het is weer zo ver: die meest wonderlijke tijd van het jaar is eindelijk hier. Een tijd waarin de geur van glühwein de bezoekers van de Ziggo Dome bij binnenkomst al tegemoet wasemt, terwijl het lichtplan in de foyer voor de gelegenheid naar een stemmig groen-rood is geschakeld. Precies, die tijd van het jaar waarin de ‘All I Want For Christmas’-meter diep in het rood uitslaat, en waarin Mariah Carey Nederland vereert met haar speciale kersttournee.

Een avond dus zónder de 90s hits die de popster de bijnaam Songbird Supreme opleverde. Afgezien dan van een blokje aan het eind, met haar recente single ‘The Distance’, ‘We Belong Together’ en het prachtige ‘Hero’. Maar verder stonden alleen haar eigen kerstnummers op het programma, aangevuld met traditionele als ‘Silent Night’ en ‘Hark, the Angels…’ en met als onvermijdelijke climax ‘All I Want For Christmas Is You’. De ultieme kersthit, in 1994 geschreven, en die Carey en haar medecomponist overigens al zo'n vijftig miljoen euro opleverde.

Waar zo’n kerstconcert in de VS een Zeer Serieuze Aangelegenheid is, kleeft daar hier in Nederland toch een behoorlijk campy gehalte aan

En dat allemaal tegen een decor als de etalage van een speelgoedwinkel in december – voor een enorme kerstboom en stapels enorme cadeaus buitelen sneeuwpoppen, rendieren, inpak-elfjes en natuurlijk een kerstman heel feestelijk over elkaar heen.

Waar zo’n kerstconcert in de Verenigde Staten een Zeer Serieuze Aangelegenheid is, kleeft daar hier in Nederland toch een behoorlijk campy gehalte aan. Dat was alleen al te zien aan de vele kersttruien, de fluorescerende rendiergeweien en vrolijke mutsen in de zaal. Dat Carey ruim een half uur - diva! - te laat begon deerde deze vrolijke boel dan ook niks.

Het concert was het instant-feelgood popdestillaat van dat efemere, vakkundig voor consumptie verpakte kerstgevoel, dat na decennialange blootstelling aan Amerikaanse cinema inmiddels ook diep in onze nuchtere, calvinistische volksaard zit geramd. Oftewel: weldadig.

Een hartgrondig hallelujah Want, het moet gezegd, de nu in donzige sneeuwmantel, dan in kerstrode galajurk gestoken Carey maakte het helemaal waar. Haar vogelhoge kopstem bleek niet meer zo krachtig als weleer, maar ze miste geen noot. La Carey – die geen podiumtrapje afstapte zonder keurige begeleiding van in pak gestoken heer - was bovendien in een opvallend goed humeur. Tussen belegen kerstboodschappen over dankbaarheid was er ook plek voor zelfspot, toen ze twee kappers het podium ophaalde die haar perfecte gouden krullen nog perfecter moesten draperen na het afzetten van een sneeuwwitte kerstmuts. Hoogtepunt? Dat gospelkoor, met een overrompelde uitvoering van ‘Jesus what a wonderful child’: een hartgrondig hallelujah. Het was allemaal kitschy, campy, volbloed Amerikaanse degelijkheid. Maar toch: als die sneeuwkanonnen na de toegift ‘All I Want For Christmas’ dan eindelijk afgaan, ben je een hele taaie als je niet vervuld van een behaaglijk warm, feestelijk kerstgevoel de zaal verlaat. Een overzicht van de nieuwste recensies van pop, klassiek, wereldmuziek en optredens vindt u hier.

