Margriet van der Linden krijgt talkshow op het tijdstip van DWDD

De show wordt vermoedelijk vanaf eind april uitgezonden. Dat zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman in een interview met de Volkskrant.

Het programma is een vervanger voor De Wereld Draait Door (DWDD) dat vanaf dit seizoen nog slechts zes maanden op televisie is. "Ik denk dat zij de beste kandidaat op die plek is. Ze doet het goed op tv. Als presentatrice van Moltalk was ze een groot succes", zegt Rijxman.

Het programma wordt gemaakt door KRO-NCRV en heeft een andere 'tone of voice' dan DWDD, zo zegt televisiedirecteur Frans Klein van de NPO tegen de Volkskrant. Over de inhoud wil Klein nog niets zeggen.

Gereformeerde Bond

Margriet van der Linden (1970) werd geboren in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. In 2010 trouwde ze met regisseur/verslaggever Kitty Kooring. Van der Linden was vijf jaar hoofdredacteur van Opzij, presenteerde een seizoen Zomergasten en was columnist voor Trouw. In 2015 verscheen haar debuutroman 'De liefde niet', over het opgroeien in een Gereformeerde Bondsgezin. In dat jaar was ze ook de mol in het tv-programma 'Wie is de mol?'.

"Rond mijn veertigste begon er van alles te kantelen", vertelde ze in 2015 in de interviewrubriek 'De tien geboden'. "Ik was net begonnen bij Opzij, ik ontmoette Kitty, ik werd gevraagd voor de presentatie van 'Zomergasten'... alsof ik met een stoptreintje van Alexanderpolder, via Woerden en Gouda, naar Amsterdam Centraal was gereisd om daar ineens op de TGV naar Parijs over te stappen."

"Ja, ik zit nog steeds in die hogesnelheidstrein - ik blijf graag in beweging, of zoals mijn vader vroeger zei: 'Jij bent altijd de hort op!' - maar het lijkt erop dat ik alles nu veel bewuster meemaak dan voor mijn veertigste. Ik wil dichter bij mezelf blijven; het spelende kind nooit meer uit het oog verliezen."