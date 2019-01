Marc-Marie Huijbregts toont weinig diepgang - dan was Guido Weijers een stuk spannender

Het was een show vol trivia, weinig diepgang, met wel een aantal goede grappen, maar weinig meer visie dan ‘laten we lief zijn voor elkaar’. Dan was Guido Weijers bij RTL, eerder op de avond, al een stuk spannender.

De eerste oudejaarsconference werd in 1954 door Wim Kan gemaakt, toen nog voor de radio. Je kan zeggen dat deze oer-Nederlandse cabaretvorm dus tegen de pensioenleeftijd aanhikt, maar als je ziet hoeveel cabaretiers ieder jaar werk maken van een eigen eindejaarsshow, dan heeft dit fenomeen een eindeloze toekomst voor zich. Maar dan moet het wel actueel, pertinent en scherp blijven.

En dan kom je met die aardige Marc-Marie Huijbregts niet ver. Niet dat hij die pretentie heeft. Neem zijn heerlijke tien-seconde-analyse van de Oost-Westverhoudingen: “Toen ik klein was moesten we bang zijn voor de Russen, toen een hele tijd niet en nu weer wel.” En als hij in de krant – hij leest vaak De Telegraaf – een serieus artikel over minister Stef Blok wil lezen, dwaalt zijn oog toch weer af naar een bericht over een vrouw met een schildpad in haar vagina. Zo was ook zijn programma vluchtig en luchtig. Als ik niet deze column had moeten schrijven, was ik waarschijnlijk weggezapt, omdat ‘het’ niet gebeurde. Zo ongeveer toen Huijbregts dat Engelstalige dramatische lied zong, zonder duidelijke context.

Guido Weijers bediende ons beter Eerder op de avond werden we bij RTL beter bediend door Guido Weij­ers. Zijn uitgangspunt was dat wij veel te gemakkelijk gedrag van anderen overnemen, zonder zelf na te denken over het waarom van die vastgeroeste patronen. Een voorbeeld: sommige mensen richten hun hele bange leven in rond een angst voor de hel, terwijl het bestaan van zo’n hel nog nooit is bewezen. Het domste geredeneer dat Weij­ers in 2018 heeft gehoord, was het geblèr rond de Oostvaardersplassen. Als iemand in 2019 in dezen het argument ‘je moet de natuur zijn gang laten gaan’ nog durft te gebruiken, dan weet je het zeker: die persoon heeft niet naar Guido Weijers gekeken. Zijn redenatie is: wil je de natuur beschermen, zet dan een hek om de mens. Claudia de Breij Beide Brabantse cabaretiers neigden eerder naar grappen over sub-thema’s als Emile Ratelband, zwemmer Maarten van der Weijden, ‘Boer zoekt Vrouw’ of het fenomeen spermahond, dan dat ze zich waagden aan de gele hesjes, het grote graaien, het milieu of racisme. Vrijwel al onze politici konden kritiekloos het nieuwe jaar in. Je kunt natuurlijk zeggen: dat is ook wel eens prettig, een avond zonder gedoe. Maar zag u zaterdag het programma ‘Evenblij met…het oudejaar’? Frank Evenblij sprak daarin met allerlei oud-gedienden qua de oudejaarsconference, zoals Herman Finkers, Youp van ’t Hek en Claudia de Breij. Vaak vielen de begrippen ‘eer en verantwoordelijkheid’. Het stokje van oudejaarsconference doorgeven, het is niet niks. Het goede nieuws: zij van De Breij staat alweer te popelen. Een uitstekend voornemen!