Marc en Eric is niet zo gemakkelijk

Je ziet het al aan het meest eenvoudige voorbeeld. Je hebt de naam Marc, en die kun je nevenschikken met een andere naam (bijvoorbeeld Eric). Dan krijg je een nevengeschikte woordgroep ('Marc en Eric'), die meervoud is ('Marc en Eric zijn van de VVD'). Maar nu komt het.

Vrijwel elke nevenschikking kun je in meerdere of mindere mate 'parenthetisch' lezen (alsof het tweede deel tussen haakjes staat). Je leest dan iets als 'Marc (en ook Eric)'. Maar nu ben je gedwongen om weer over te schakelen op het enkelvoud: 'Marc (en ook Eric) is van de VVD'.

Akkoord, zult u zeggen, maar dat is nogal een uitspraakverschil. Dat klopt, maar bij langere woordgroepen wordt het verschil kleiner. Wat vindt u van: 'Het premierschap en de belangrijkste ministerspost is altijd voor de grootste partij'? Daar is het meervoud ook goed, maar nu wordt het enkelvoud zonder overdreven parenthetische uitspraak al een stuk beter.

Het wordt nog een graadje erger in het volgende voorbeeld: 'Op één ochtend belde er achtereenvolgens een postbode, een verkoper en een kennis bij ons aan.' Ook nu lijkt het meervoud nog wel te verdedigen, maar door het woord 'achtereenvolgens' wordt het beeld versterkt van verschillende gelegenheden waar steeds maar een van de personen aanbelde. Dat zou je als een vorm van samentrekking kunnen zien: er belde een postbode aan, er belde een verkoper aan en er belde een kennis aan. Maar kan elke nevenschikking dan niet een samentrekking zijn?

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon.