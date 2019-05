Man geeft na zestig jaar gestolen stukje Stonehenge terug

Phillips was eind jaren vijftig een van de werknemers van een bedrijf dat de opdracht had gekregen om het destijds op instorten staande monument op te lappen.

In een van de historische stenen werd een lang gat geboord om er een ijzeren staaf in te steken. Phillips nam het stuk steen dat hij had uitgeboord mee naar huis, waar hij het aan de muur van zijn kantoor hing. Zelfs toen hij naar de Verenigde Staten emigreerde, nam hij het ding mee.

De steenkern van Stonehenge. © English Heritage

Nu, ruim zestig jaar later, heeft hij spijt van zijn diefstal. Onlangs kwam de stenen staaf terug naar Stonehenge, het raadselachtige monument dat zeker 4500 jaar geleden werd opgericht in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. De instelling die het erfgoed beheert, is dolblij met de teruggave. Omdat het een steenkern is, kan het helpen de oorsprong van de stenen te bepalen. Daar wordt nog altijd naar gezocht. De stenen zouden van meer dan één locatie afkomstig zijn, maar daarvan is er maar één met zekerheid bekend.

Enige tijd geleden werd Historic England, dat de plek beheert, gebeld. “Het laatste wat we hadden verwacht, was een telefoontje uit Amerika van iemand die zegt dat hij een stuk van Stonehenge heeft”, zei de curator in de media. Phillips had zich vlak voor zijn 90ste verjaardag gerealiseerd dat hij er verkeerd aan had gedaan het mee te nemen.

Zijn zoon Robin heeft het stuk teruggebracht. Hij zei te hopen dat twee andere kernen, die tijdens de renovatie zijn verwijderd, ook opduiken.

