Making a Murderer gezien? Kijk dan zeker ook 'The Staircase'

Het is de moeder der moderne misdaaddocumentaires. Van de populaire podcast 'Serial' en de film over Amanda Knox van Netflix-reeks 'The Keepers' tot miniserie 'The Jinx'. Zelfs het spraakmakende kijkkanon 'Making a Murderer' is schatplichtig aan 'The Staircase'.

Lees verder na de advertentie

Zoals bij haar opvolgers is de basisvraag van 'The Staircase' simpel: opzet of ongeluk. Heeft de bekende en vermogende schrijver Michael Peterson uit het Amerikaanse North Carolina zijn vrouw Kathleen vermoord in hun villa? Of is ze op 9 december 2001 inderdaad van de trap gevallen, zoals hij beweert, en is ze aan haar verwondingen overleden?

Met het succes van echte misdaadseries in het achterhoofd, heeft Netflix nu de rechten van de oude reeks gekocht en drie extra afleveringen gemaakt

'The Staircase', gemaakt door de Franse regisseur Jean-Xavier de Lestrade, bestond oorspronkelijk uit acht delen. Al in 2004 werden die met groot enthousiasme ontvangen in Frankrijk. Maar de zaak was toen nog niet afgerond, waardoor in 2012 twee extra afleveringen verschenen. En met het succes van echte misdaadseries in het achterhoofd, heeft Netflix nu de rechten van de oude reeks gekocht en drie extra afleveringen gemaakt.

Dubbelleven De serie brengt de laatste vijftien jaar van het leven van Michael Peterson in beeld. Een goede echtgenoot, een liefhebbende vader en een oprecht mens lijkt de hoofdpersoon aanvankelijk. Het begint met zijn telefoontje naar alarmnummer 911, waarin hij de stem aan de andere kant in tranen smeekt een ambulance te sturen. Meer dan duizend uur aan film draaide regisseur De Lestrade Naarmate de serie vordert, vraag je je steeds sterker af of de emoties van Peterson, die direct als hoofdverdachte wordt bestempeld, tijdens dat belletje niet zijn gespeeld. Net als bij het afpellen van een ui komen er geleidelijk nieuwe lagen van zijn persoonlijkheid tevoorschijn. Zo lijken er wel degelijk motieven voor een moord te zijn, blijkt hij een dubbelleven te hebben geleid en was hij betrokken bij een ander vreemdsoortig sterfgeval. Meer dan duizend uur aan film draaide regisseur De Lestrade. Vanaf het begin van de zaak mocht hij zijn lens op alles richten, van vergaderingen met het team van advocaten tot gesprekken tussen Peterson en zijn kinderen. Dat maakt 'The Staircase' bijzonder gedetailleerd en daarmee interessant.