Makers tv-serie The Bridge: we zijn eigenlijk niet zo dol op misdaad

Er komt beweging in het door het zweet bevochtigde gezicht. Spieren vertrekken achter de gerimpelde huid, vanonder de gesloten oogleden komen twee reebruine ogen tevoorschijn. Net als de angst in de blik van de oudere man, zwelt het vaag herkenbare, maar lastig te plaatsen achtergrondgeluid aan.

Een nek, een das, een wit boord, langzaam is er een lichaam te ontwaren dat met stalen kabels is vastgeketend aan een helikopterpropeller. Die komt traag op gang. Sneller en sneller roteert de wiek, tot het maximale toerental is bereikt. Dan houdt de camera stil. Flatsj. Rode slierten trekken een streep door het beeld.

De eerste scene uit ‘Midnight Sun’ is al net zo gruwelijk spannend als de start van de vorige serie uit de koker van de Zweedse tv-makers Björn Stein and Mans Marlind. De Zweedse filmmakers Björn Stein (1970) en Mans Marlind (1969) kennen elkaar sinds hun achtste. In ‘The Bridge’, die inmiddels in meer dan 170 landen is uitgezonden en waarvan zowel in Amerika als Engeland een remake verscheen, stuitten agenten Saga Norén en Martin Rohde op een lijk dat exact halverwege de Sontbrug tussen Kopenhagen en Malmö is neergelegd.

“In Midnight Sun rijst opnieuw direct de vraag: wie heeft het gedaan?”, zegt Marlind. En ook weer wordt het antwoord gezocht door een duo, ditmaal gevormd door de Zweedse officier van justitie Anders Harnesk en de Frans-Algerijnse rechercheur Kahina Zadi. Zij aan zij ontrafelen ze de moord, een tocht waarbij ze op duistere geheimen stuiten, onder meer die van zichzelf. “En dat terwijl we eigenlijk helemaal niet zo dol zijn op misdaad.”

Marlind: “Een spannende thrillerserie trekt kijkers aan boord, met de acht afleveringen van Midnight Sun hebben we acht uur lang de aandacht van een heleboel mensen. Met die macht willen we iets doen, onze bijdrage aan een betere wereld leveren. Natuurlijk kunnen we mensen niet veranderen met ons werk. Maar hopelijk planten we een zaadje in hun hoofden en kunnen we zo onze waarden toch overbrengen.”

Stein: “Misdaad is ons voertuig. Maar die kruiwagen is gevuld met iets anders. Althans, daartoe doen we telkens een poging. Want het is voor ons van groot belang dat onze series en films niet enkel dienen als entertainment. Wie het oppervlak wegkrast, en verder kijkt dan de moord en verdenkingen, ziet dat het verhaal meer biedt dan een avondje chips eten op de bank.”

Wat zijn die waarden?

Marlind: “Dit keer draait de serie om ieders wortels, om etnische diversiteit en racisme. Drie jaar geleden begonnen we aan Midnight Sun. We wisten dat het een misdaadserie moest worden, en dat er een Franse connectie zou moeten zijn, omdat het zowel voor de Zweedse als het Franse Canal Plus werd gemaakt. De rest was blanco.

“We keken om ons heen en zagen een thema dat overal in Europa terugkomt: in Duitsland, in Zweden, en ook hier in Nederland. Rechtse extremisten zijn overal. Maar qua verhaal en middelen was Europa als geheel te groot om in een serie te gieten.

Sofia Jannok (Naid), Pavva Pittja (Issko)in de nieuwe serie Midnight Sun. @Ulrika Malm. © RV

“Zo kwamen we terug in ons eigen land. In het meest noordelijke puntje van Zweden, 250 kilometer binnen de poolcirkel, bestaat een soort microkosmos, Kiruna genaamd. Daar leven Zweden, maar woont ook de inheemse bevolking van Lapland, de Sami.

“Van een afstandje lijken de mensen in die stad en regio vreedzaam met elkaar te leven. Maar onder de oppervlakte is het donker. De Zweden hebben de Sami de afgelopen vierhonderd jaar als vuil behandeld, precies zoals de Amerikanen met de indianen zijn omgegaan. Zweden vinden dat alles goed functioneert daar in het noorden, maar de Sami ervaren dat heel anders. Er zijn spanningen, die tegenwoordig versterkt worden door de mijnbouw in dat adembenemende stuk land.

“Kiruna is een miniatuurversie van Europa. En dat thema, racisme, wat het vuur in ons beide aanwakkert, hebben we aangekleed met een reeks aan moorden.”